Celestes buscarán en Sausalito recuperar el tiempo perdido

Ayer, jugadores del Capo de Provincia manifestaron que se hace necesario sumar unidades frente a Everton, todo con el fin de salir del último lugar de la tabla.



Ricardo Obando

Salir de tres derrotas consecutivas es lo que se busca. Con el arribo del director técnico Gabriel Milito, O’Higgins tendrá mañana la misión de sumar para salir del último lugar de la tabla de posiciones.

En ese sentido, los celestes han trabajado duro para poder salir del mal momento, y en Viña del Mar esperan recuperar la confianza y el fútbol que extraviaron hace rato.

El jugar contra el puntero, da también un mayor grado de energía para poder salir del mal momento, y al fin ganar. Claro está que, contra el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez no será fácil.

Ayer, en el Monasterio Celeste, integrantes del plantel se mostraron satisfechos con el trabajo que han realizado bajo el mando de Milito, y esperan que ahora sí puedan sumar puntos, ya que, como lo señalaron, el plantel que hay no es para estar donde actualmente están: colistas.

GANAR COMO SEA

Premisa planteada por el lateral Franz Schultz. El ex Universidad de Chile, cree que para este fin de semana, quizás deben dejar de lado el tema del buen juego, ya que se necesita de urgencia sumar tres puntos.

En ese sentido, Schultz apuntó que, frente a los viñamarinos, “más allá del esquema de juego, el tema es el convencimiento de nosotros mismos y saquemos esta tarea adelante”. Y que, el domingo, “veremos a un O’Higgins quizás mucho mejor del que jugó contra Unión. Tenemos que empezar a ganar y ya no importa cómo, tenemos que sumar de a tres puntos”.

Además, dijo que “tenemos que sacarnos la idea de jugar bien. El tema es que el técnico llegó ahora, pero eso no es excusa. Tuvimos una semana completa trabajando con él (Gabriel Milito) y nos mostró su idea de juego y lo que quería. Tenemos que seguir ese camino y vamos a lograr grandes cosas si creemos en él”.

De cara a este partido, dijo, “estamos todos con ilusión. Llegada de un nuevo cuerpo técnico, y, más allá de eso, esto es por nosotros mismos, tenemos que sacar la tarea adelante, y lo primero es ir ganar a Everton en Viña del Mar”.

Es más, dijo que como plantel “sabemos lo que cada uno puede dar y tenemos confianza en nosotros, pero lo tenemos que reflejar el domingo y este es un bonito examen para dejar bien parado a O’Higgins”.

Junto con ello, el defensor que mañana alineará como lateral por la banda derecha, comentó que llamar al equipo de Vitamina Sánchez como puntero, no es tanto así ya que solo van tres fechas del campeonato. “¿Puntero en tres fechas? No sé si será tan así. Lo que sí sabemos es que tienen un técnico que lleva bastante tiempo ahí y tienen una idea de juego que todos la conocemos”. Por eso, sentenció, deben contrarrestar lo que planteará el elenco de Vitamina, sabiendo que “también debemos pensar en nosotros, porque aunque estemos un poco baleados, tenemos buenos jugadores y podemos sacar esto adelante”.

UN RIVAL DURO

Por su parte, el delantero argentino Joel Acosta, comentó ayer que Everton será para O’Higgins, “un rival muy duro y que ha hecho las cosas muy bien en este inicio de campeonato”.

Es más, el ex Boca Juniors dijo que “tenemos que salir del mal momento en el que estamos y confiamos en que el fin de semana vamos a tener un buen encuentro”.

De paso, comentó que tras una semana de trabajo bajo las órdenes de Gabriel Milito, ya saben lo que deben tratar de hacer en la cancha viñamarina, pero que “con el correr de los días y el tiempo, seguramente nos vamos a ir afianzando. La idea, seguramente este fin de semana, será ser protagonistas y obviamente tratar de conseguir los primeros tres puntos que, para nosotros, son fundamentales”.

Y, pensando en el domingo, Acosta apuntó que “tenemos que enfocarnos en conseguir nuestro primer triunfo, y como dije antes, tuvimos un inicio de campeonato bastante turbulento, y el grupo está confiado en poder salir adelante”.

Finalmente, expuso que, de aquí para adelante, hay opciones de mejorar porque “con todo el material que tenemos, vamos a tener un buen reinicio a partir de ahora, y ojalá conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para aspirar a alguna copa”.