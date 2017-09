Más de 80 funcionarios públicos de la región son capacitados en Innovación y Emprendimiento

-La Pontificia Universidad Católica de Chile ejecuta desde enero el “Diplomado Gestión de la Innovación para Agentes Públicos” en la Región de O’Higgins.

Los conceptos de Innovación y Emprendimiento están cada vez más internalizados en la sociedad, dejando de ser utilizados solo por grandes empresarios; productores agrícolas, comerciantes y microempresarios, entre otros, han entendido el valor de la innovación y la importancia del emprendimiento en el mejoramiento de la calidad de vida.

Por lo anterior, el Gobierno Regional a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se encuentra ejecutando en la región el “Diplomado Gestión de la Innovación para Agentes Públicos”, proyecto FIC destinado a profesionales y técnicos, que desde el ámbito público y en el nivel local desarrollan su trabajo directamente con la comunidad, y que buscan adquirir competencias y herramientas para la transferencia de innovación y emprendimiento hacia los beneficiarios.

El director del Diplomado, profesor Juan Pablo Subercaseaux, resalta que esta inédita apuesta en los agentes públicos era necesaria y urgente para completar el ciclo virtuoso de la Innovación, con todos los actores regionales involucrados y empapados en el tema. El director menciona que la Innovación nace de lo conocido y se convierte siempre en algo nuevo. Cada región necesita el desarrollo económico, pero sobre todo necesita aprender a resolver los complejos problemas que enfrenta cada miembro de la sociedad.

Para Fernando Bas, académico de la Universidad Católica, profesor de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales, MBA Y PhD, este Diplomado responde a la importancia que el sector público esté conectado con los conceptos del sector privado: “Creemos que es importante que el sector público comprenda que el tema de emprendimiento no es de las puertas hacia afuera, sino que también en el círculo de mi trabajo, donde también tengo que ser un gestor de emprendimiento, en tomar iniciativas y no esperar siempre que me digan lo que tengo que hacer, pudiendo usar mi ingenio en pequeños emprendimientos que permitan cambios en la forma de hacer las cosas y de operar”, comentó.

El diplomado que ya realizó su segunda clase presencial en la ciudad de Rancagua, tiene como objetivo que los Agentes Públicos adquieran nuevas herramientas y competencias para hacer más productivo su trabajo en sus municipalidades o servicios públicos.

Cabe señalar que este es un proyecto FIC ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación.