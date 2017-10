Cómo terminar con la mafia de la basura

Por Esteban Valenzuela Van Treek

Nelson Mery, director de Investigaciones en 1996, me dijo: “si estás tan chorito con esa mafia, debes grabarlos, hacerlos traer parte de la coima y allí te mando a un oficial de confianza para apresarlo con delito flagrante”. La historia es conocida: terminaba mi período de alcalde de Rancagua, no iría a la reelección por mi decisión de estudiar desarrollo y descentralización bien hecha en Wisconsin. Habíamos innovado para crear una asociación de 12 municipios, para hacer un relleno sanitario óptimo con los debidos estudios y en la licitación para su construcción competía KDM con un consorcio francés. Dos años antes, para el contrato de la recolección de la basura nos habían tratado de coimear, expulsé al italiano personaje de mi oficina y los abogados de la Municipalidad fueron categóricos: “no tienen pruebas, lo acusarán de infamia”.

Instalamos los micrófonos en mi escritorio, los oficiales de Investigaciones con mi jefa de gabinete en la oficina contigua. Apareció el pobre Eric Cifuentes el enviado de KDM con sus fajos de billetes, lo hago hablar y se explaya sobre lo natural de las coimas en la red vinculada a la derecha en el Barrio Alto y en los concertacionistas traidores de la lucha democrática y popular que se enriquecían en la zona poniente. Habló con nombres y apellidos. Todo dispuesto para desbaratar la mafia. Tomé el teléfono y lo apresaron. El Rancaguino fue testigo y sacó las fotos. Se hizo el escándalo.

Sobrevino la pesadilla. En vez de héroe, traidor y sobre actuado para buena parte del PPD. KDM contrató al fenicio bufete Hermosilla family y tuve que echar de mi oficina al siniestro abogado que sugirió que podían llegar a un acuerdo o me denunciarían por recibir de la otra empresa y trabar una trampa. No hubo ONGs ni nadie que respaldara. Tan sólo la decencia de los abogados regionales del Consejo de Defensa del Estado. Al final Cifuentes era un mero relacionador público de KDM, nada le ocurrió a Ventura Sánchez, el gerente. La multa por coimas es un porcentaje de lo ofrecido y la jueza a cargo no quiso ir más allá de la anécdota y se quedó con la grabación – debe estar allí aún si la Fiscalía se decide a estudiar la mafia que pervive con su red de asociación ilícita-. La Corte de Apelaciones no hizo nada para investigar y se sentó la impunidad.

Desde el 2010 CIPER y El Mostrador han venido sistemáticamente denunciando cómo KDM se ha quedado con casi el 70% del ciclo de la basura metropolitano (22 municipios le entregaron sus contratos hasta el 2027 y en Rancagua la derecha le entregó a ellos el mismo relleno sanitario “decente” que se construyó tejiendo seriedad). Luego se han sucedido los escándalos de compra de concejales y alcaldes en el sector poniente y el Barrio Alto. Maipú, Cerro Navia, Ñuñoa, entre tantos. Se informa de la caída de políticos y nada de apresamiento de los gerentes. Tiltil sufre la mala gestión del relleno, el mediocre traslado y sigue el sacrificio en el clásico proceso de corrupción: no se fiscaliza cuando se compra y cooptan instituciones completas.

La solución es simple, con voluntad política y presentamos proyectos en el Congreso que no tuvieron apoyo del Ejecutivo ni de las bancadas. Falta voluntad política, concentración de la Fiscalía y por eso hay que transformar de raíz. Lo básico es: a.- notable abandono de deberes a los alcaldes que no dispongan la basura correctamente, no reciclen parte y no fiscalicen, b.- premiar el reciclaje y bajar la basura (como se logró con las políticas de incentivo a la energías renovables), c.- prohibir la contratación de empresas que se han visto involucradas en coimas o sus sustitutos (se fusionan en un gatopardismo de terror), d.- dejar al concejo municipal como el encargado de otorgar por dos tercios la concesión, dándole poder fiscalizador y de diseño de la política ambiental de la comuna, pero no de asignación que es la pólvora de la corruptela. El sistema debe ser el siguiente: se establecen las bases técnicas, no hay ofertar “adicionales” por lo cual vía evaluaciones técnicas se trama la corruptela, se preselecciona a las empresas que cumplan los requisitos de experiencia, impecabilidad y respaldo, y a los que han pasado la precalificación, se les llama a hacer la oferta económica y con presencia del concejo y la Contraloría de testigo del acto, lleva la concesión la empresa más barata. Lo mismo debiera ocurrir con las áreas verdes, que nos consta es un espacio de negociador tanto en el espacio local como el nacional de las agencias estatales (un profesor de la UC, Juan Oyarce, ha denunciado lo carísimo que es en Chile en comparación a la OCDE que es el pago por metro cuadrado de área verde de parque que licita SERVIU en la RM).

La descentralización apropiada es con control e intergubernamentalidad. El poder no permitió elegir gobernadores regionales que iban a tener la obligación de pactar con los municipios en la gestión metropolitana políticas para todo el ciclo de la basura. No hay tiempo que perder; que la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público investigue la mafía, que SUBDERE prepare las enmiendas legales a la ley de rentas municipal y a la orgánica para transparentar, que con la red de vías al norte se pueda desahogar Tiltil, que se acaben las empresas corruptas que incluso querían tomarse la CPC con sus lobbistas, que se permitan asociaciones de municipios que puedan manejar con “seriedad” rellenos, que ninguna empresa controle más de un tercio de la actividad por macrozonas, que el Ministerio de Medio Ambiente prepara de una vez una ley que castigue a los municipios que no reciclan y premie como lo hizo Europa a los que seleccionan la basura y hace compostaje con lo vegetal…que KDM se disuelva y pida perdón por sus oprobios desde su cada central en el mundo (in)féliz de Vitacura.