CDS Enfoque se salvó del descenso

Los rancagüinos igualaron 1-1 frente a Deportivo Pilmahue de Villarrica y continuarán una temporada más en la Tercera B del fútbol chileno.

Ricardo Obando – Carlos Osses

El domingo, CDS Enfoque jugó su final. Frente al puntero del grupo sur, Deportivo Pilmahue de Villarrica, los dirigidos por Héctor Irrazabal necesitaban sumar obligatoriamente y esperar que Deportivo Cerrillos no venciera en Quillón. La tarde, que se vivió con mucha intensidad, finalmente le terminó dando una alegría a los Naranjas que, con el empate 1-1, consiguieron mantener la categoría y enviar a los capitalinos a su asociación de origen.

En el juego disputado en el estadio Guillermo Saavedra de Rancagua, el protagonismo fue para los dueños de casa. Con variadas llegadas, intentaron vencer la resistencia del conjunto de la región de la Araucanía, pero, otra vez les costó demasiado.

Es más, fue el cuadro sureño quien abrió la cuenta. El delantero Exequiel Cancino aprovechó un error defensor del conjunto local y anotó mediante un golpe de cabeza. Con el 0-1, y con 20’ de partido, quedó mucho por recorrer, especialmente para poder evitar un segundo tanto del cuadro de Villarrica, y también para poder emparejarlo.

APARECIÓ EL GOL

En el complemento, todo fue para Enfoque. El equipo de Héctor Irrazabal sacó todo lo que tenía para poder conseguir el tanto de la tranquilidad. A esa altura, ya se sabía que Cerrillos perdía con el Colegio Quillón, pero de igual forma esperaban despedirse el torneo sin caer.

Y, tras intentar e intentar, sobre la hora, un tiro libre al área de Pilmahue lo impactó con la cabeza el capitán Cristián Loof y batió al fin la resistencia visitante.

El 1-1 en el marcador, colocó justicia respecto a lo que estaba mostrando Enfoque, y, de paso, le dio la tranquilidad al conjunto rancagüino que, de esta manera, mantiene la categoría por una temporada más.

Tras el partido, el volante Juliams Padilla, comentó a El Rancagüino que el empate 1-1 contra Pilmahue “fue un partido muy trabado, nosotros jugamos mirando siempre a nuestro equipo, no importando lo que pasara con Cerrillos, queríamos un resultado favorable y se nos dio un empate y ellos perdieron, quedándonos en Tercera”.

Junto con ello, Padilla sentenció que, lo que mostró Enfoque en este partido fue distinto, porque “no nos podíamos guardar nada, no teníamos otra opción, por eso salimos con todo”.

Finalmente, el autor el gol del empate, Cristián Loof, aseguró que “fue un trabajo difícil, lo hablamos en la semana, pero lo logramos. Ellos eran un equipo avezado y nos supimos parar bien, y las ganas pudieron más que lo futbolístico”.

Sobre su tanto, expuso que “lo busqué durante todo el partido, en el primer tiempo no nos vimos bien, y al fin salió”.