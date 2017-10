Ya serían 14 los casos de abuso sexual cometidos por Hermano Marista

Gran revuelo ha causado la noticia que, en exclusiva, entregó diario El Rancagüino, el pasado sábado sobre la acusación de abusos sexuales contra menores que pesa sobre el hermano maristas Abel Pérez, lo que además se suma a la presentación de antecedentes que la congregación habría realizado ante la justicia este lunes.

Cuando entregamos la noticia el pasado sábado (ver nota relacionada), la congregación consignaba solo 4 víctimas, estas en su calidad de ex alumnos de la Región Metropolitana, pero al día de hoy –según consignan medios santiaguinos- ya serían 14 los casos detectados; 10 del Instituto Alonso de Ercilla y 4 del Colegio Marcelino Champagnat de La Pintana.



En este contexto, durante la tarde del lunes en el Instituto O´Higgins, se realizó una masiva reunión de apoderados del establecimiento con el rector Pedro Díaz. Dentro del principal cuestionamiento expresado por los apoderados a la congregación, está el por qué desde que se tomó conocimiento de los hechos por confesión del inculpado el 2010 recién ahora -7 años después- se comunique la situación. Todos los Colegios Maristas de Chile, tendrán durante esta semana una reunión similar a la acontecida en Rancagua.



Recordemos que según lo manifestado por el hermano Mariano Varona a nuestro diario, en su rol de vocero del instituto, además de delegado provincial y sectorial para la “Defensa de los Niños” tras la confesión del inculpado en 2010: “los protocolos todavía no estaban elaborados, yo era el Vice Provincial y el Provincial me lo confió a mí, entonces los dos lo supimos y los dos hicimos averiguaciones, pero nos pilla de sorpresa y ambos no supimos qué hacer. Consultamos a un par de personas que nos recomendaron que si las víctimas no denunciaban, nosotros no lo hiciéramos”. Lo que para el religioso fue un error “con el camino que hemos recorrido reconocemos que no actuamos bien y pedimos perdón por eso”, enfatizó.



Recordemos que si bien hasta ahora todos los casos conocidos están radicados en Santiago, no se descarta que puedan existir víctimas en la región, ya que el religioso vivió en la comunidad Marista de Rancagua entre 1989 y 1991 y luego entre 2008 y 2009, aunque en estos dos últimos años el hermano Abel solo dormía en la capital regional y trabajaba en el Instituto San Fernando. Así lo confesó el hermano Mariano Varona, quien expresó que “nosotros al hacer la declaración pública y que la conozca la comunidad, pensamos que podría aparecer algo por lo que estamos muy atentos a los apoderados para que si conocen algo me informen”, aseguró.



Si bien en Chile es la primera vez que la congregación enfrenta hechos de esta naturaleza donde el inculpado es un religioso, los Maristas ya habían sido cuestionados por hechos similares ocurridos en el colegio Champagnat de Buenos Aires y en el colegio de Los Maristas de La Inmaculada en el distrito de Eixample en Barcelona. También se registran casos en Australia y en Inglaterra.



Sobre abusos , a fines de 2016 el superior mundial de la congregación, Emili Turú, manifestó lo siguiente: “perdón porque en algunas de nuestras instituciones, que tendrían que haber sido un lugar seguro para todos los niños y jóvenes, se han dado situaciones de abuso que han dejado profundas heridas frecuentemente para toda la vida. Perdón de manera muy particular a quienes sufrieron esos abusos porque como institución no siempre hemos actuado con la delicadeza, rapidez y firmeza que esas situaciones pedían. O quizás no hicimos suficiente esfuerzo de prevención”. Lo anterior el religioso lo dijo en el contexto de un discurso más amplio sobre el legado marista en el contexto de la celebración de los 200 años del instituto fundado por San Marcelino Champagnat.

El discurso completo del superior mundial (El perdón por los abusos viene a partir del minuto 4: 15)