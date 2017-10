Arrendaba departamento a menores a cambio de favores sexuales

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (BRISEXME) de la PDI de Rancagua, logró la detención de un hombre de 58 años quien habría adquirido servicios sexuales de 18 menores en la región de O´Higgins.

El hecho se originó en el mes de marzo de este año, gracias a denuncias interpuestas por familiares en la PDI respecto de dos menores que habrían sido víctimas de violación por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de color blanco, por lo que el Ministerio Público instruyó a la brigada especializada de la PDI una orden de investigar por los delitos de violación a menor de 14 años y promoción y facilitación de la prostitución infantil, levantando las alertas que podría tratarse de una red que estaría operando en la comuna de Rancagua.

Por lo anterior, y tras cuatro meses de investigación, los detectives establecieron que si bien no se trataba de una red de prostitución, establecieron que se trataba de un hombre de 58 años que estaría arrendando departamentos en el sector oriente de Rancagua, brindando alimentación y alojamiento a menores de edad en riesgo social (de 13 a 17 años de edad), todo a cambio de servicios sexuales desde hace seis años a la fecha.

Es así que los detectives durante en la mañana de ayer, desarrollaron un amplio operativo policial para lograr su ubicación, mientras que a la vez , la fiscal del caso estaba gestionando ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, una orden de detención en contra del imputado por el delito de violación de menor de 14 años, y una vez que fue otorgada, ésta se materializó en el sector de Gultro, comuna de El Olivar, muy cerca del domicilio de la empresa de construcción que es dueño, siendo incautado su vehículo particular una Kia Mojave el cual utilizaba para movilizar a las menores por la ciudad como también obtener los servicios sexuales en su interior.

Seguidamente, los detectives se trasladaron hasta el sector oriente de Rancagua, específicamente a un departamento que el detenido arrendaba como segundo domicilio, y tras efectuar una entrada y registro al inmueble, detectaron que en su interior estaban dos menores de 14 y 15 años, las cuales no tenían ningún vínculo familiar con el detenido, estableciendo de esta forma la hipótesis de la investigación, por lo que la tarde de ayer fueron entregadas a sus familiares.

Del resultado de la investigación policial se dio cuenta a la fiscal de turno quien instruyó que el detenido de 58 años, sea puesto durante mañana a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua, por el delito de violación de menor de 14 años.