Santiago Wanderers se llevó la victoria ante un O’Higgins que aún no encuentra la línea

– Los celestes, que se equivocaron mucho en el primer lapso, le dieron las opciones para que la visita venciera por 0-2.



– El resultado, deja al Capo de Provincia con un pie fuera de la Copa Chile, pero la llave se definirá el domingo a las 20.00 horas en Valparaíso.

Ricardo Obando

Unos cuantos errores en la salida durante los primeros 45 minutos, terminaron definiendo un partido donde, Santiago Wanderers, encontró dos dagas que sentenciaron a O’Higgins en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile 2017.

Frente a los Caturros, la tarea ayer comenzó cuesta arriba de entrada. No habían pasado ni 120 segundos desde el pitazo inicial de Jorge Osorio y la visita ya estaba en ventaja. Una mala salida por parte del canterano Tomás Alarcón, le permitió a Roberto Saldías arrimarse por la derecha y sacar un centro con intensión. Por el segundo palo, y en solitario, apareció el ex celeste Enzo Gutiérrez para colocar el 0-1.

Después de eso, debieron pasar 20 minutos para que, por la portería de Felipe Núñez viera algo de peligro. Un tiro libre de Gustavo Gotti, hizo trabajar al experimentado portero caturro, pero, instantes más tarde, otro golpe le llegó a la estantería rancagüina.

Una falta en la banda derecha, por parte de Lautaro Comas, llevó a Osorio a mostrar una segunda cartulina amarilla, siendo expulsado cuando recién transcurrían 25’.

Tras ello, y con un jugador menos, el cuadro celeste se tuvo que acomodar. La visita, no con mucho, metía miedo desde el medio terreno hacia arriba, y el elenco de Milito no pudo acertar, especialmente con la salida. Es más, Wanderers adelantó sus líneas para acortar los metros en que O’Higgins podía jugar. Aquella condicionante llevó al duelo a un partido de mucha impresión y sin riesgos en las áreas, hasta que, en los 45’+1’, llegó un mazazo. Contra wanderina que nació tras una pérdida en terreno ajeno, le permitió a César Cortés habilitar a Roberto Saldías que corría por la izquierda, y el porteño concretó. El segundo tanto dejó a los celestes muy abajo en el partido, con dos goles en contra y un nombre menos.

INTENTARON UNA REACCIÓN

En el segundo lapso, si bien es cierto, el hombre de menos influyó en ciertos aspectos, O’Higgins intentó mostrar algo más.

Milito, desde el banco, planteó dar algo de frescura con los ingresos de Alejandro Márquez (46’) y Fabián Hormazabal (58’), en desmedro de Brian Torrealba y Gustavo Gotti.

Con ellos, el equipo tomó un ritmo más elevado, viendo también que el rival, bajó un mar de marchas respecto a lo que había mostrado en el periodo inicial.

Esos movimientos, le permitieron arrimarse con mayor intensidad a la portería norte, principalmente a través de Joel Acosta, que, jugando libre, hizo jugar y lo hicieron jugar.

En los 69’, el trasandino dejó en posición de gol a Fabián Hormazabal, y el canterano concretó dándole al vertical derecho del arco visitante. Fue la más clara, hasta ese momento, dando cuenta de una mejoría relativa en el elenco de Milito.

Pero, ese envión solo fue eso, una toma de aire que se diluyó con el paso de los minutos. Quizás, en lo que lleva Gabriel Milito como DT, esos pasajes igualaron a los mejores momentos que mostró frente a Everton hace un par de semanas, pero sigue sin alcanzar.

De esta manera, la llave se definirá el próximo domingo a las 20.00 horas en el estadio Elías Figuera de Valparaíso. Allá, O’Higgins tendrá una última opción para seguir en carrera en la Copa Chile 2017.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Miguel Pinto, Brian Torrealba (46’, Alejandro Márquez), Albert Acevedo, Fabricio Fontanini, Raúl Osorio; Tomás Alarcón, Franz Schultz, Matías Sepúlveda; Lautaro Comas, Gustavo Gotti (58’, Gustavo Gotti), Joel Acosta (74’, Joel Acosta). DT: Gabriel Milito.

Santiago Wanderers (2): Felipe Nuñez, Bernardo Cerezo, Mario López, Ezequiel Luna, Luis Pavez, Andrés Robles (70’, Matías Fernández); Esteban Carvajal, Ariel Uribe (62’, Juan Soto), César Cortés; Roberto Saldías (83’, Luis Pinilla), Enzo Gutiérrez. DT: Nicolás Córdova.

Árbitros: Jorge Osorio, Christian Shiemann, Carlos Astroza; Héctor Jona.

Amonestados: Comas, Márquez, Fontanini (OHI).

Expulsados: 25’, Lautaro Comas (OHI).

Goles: 0-1, 2’, Gutiérrez; 0-2, 45’+1’, Saldías;

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 2.380 espectadores.