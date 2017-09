Claudio Segovia baja el perfil a querella por malversación de fondos: “Hay intereses ocultos de por medio”

Un grupo de concejales del municipio granerino se querelló contra el edil acusando faltas a la probidad y transparencia.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.

Con fecha 12 de agosto, las concejalas Teresa Elgueta, Raquel Campos, Ximena Jeldres y el ex candidato a alcalde por Graneros, Antonio Pereira, realizaron la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Graneros aduciendo la presunta malversación de caudales públicos y fraude al estado por parte del actual edil, Claudio Segovia.

La acción legal a la que diario El Rancagüino, pudo acceder de forma exclusiva, reza en uno de sus párrafos que “venimos en deducir querella criminal contra todos quienes resulten responsables de los delitos de Malversación de Caudales Públicos del artículo 233; Fraude al Estado, previsto y sancionado en el artículo 239 del C. Penal; la exacción ilegal del 241 del Código Penal, sin perjuicio de otros delitos que puedan determinarse en el curso de la investigación”.

Lo anterior apuntando a una serie de situaciones como la solicitud de reembolso de $581 mil 057 pesos, por medio de 7 decretos exentos, donde Claudio Segovia se habría auto pagado “diversas sumas de dinero por actividades realizadas por él y que habrían significado un desembolso de dinero efectuado, sin más declaración o validación de la actividad que genera el gasto”.

Además, la querella incluye la revisión de un contrato de honorarios suscrito por la Municipalidad de Graneros con la Consejero Regional Johanna Olivares en mayo del 2015 por un monto de 2 millones de pesos (pagados en 4 cuotas mensuales) y que según los concejales “no existe respaldo alguno de los trabajos supuestamente contratados”.

Finalmente, la acción legal solicita la revisión por parte de peritos especializados de la Policía de Investigaciones, respecto de las firmas del Secretario Municipal, Octavio Rodríguez, y que según la óptica de los querellantes resultaría evidente que “al parecer simplemente no corresponde a la de él”.



VERSIÓN DEL EDIL GRANERINO

Haciendo frente a las acusaciones en su contra, el edil granerino, Claudio Segovia, visitó las instalaciones de El Rancagüino para aclarar lo que según él sería un objetivo oculto tras la querella, la cual aseguró no sería ajustada a la realidad, apuntando a una maniobra de orden político.

En este sentido, Segovia explicó que “primero que todo la acusación instalada nunca fue tratada en el Consejo y fue instalada por tres damas del mismo, en este caso las acusaciones son carentes de fundamentos y se suma a una segunda querella prácticamente igual y esto tiene que ver un poco que una acusación pueda transformarse en noticia independiente de que sea falsa o no”.

“Nosotros sentimos que esto es total y absolutamente falso, carente de fundamentos y es obvio que detrás de esto hay otros intereses que no tienen que ver con aclarar los puntos de la querella. Todos los pagos de las boletas que se han realizado son gastos y es un proceso normal que realizan todos los empleados públicos, son gastos a rendir y en el caso mío también me correspondían hacer algunos”, agregó el edil.

En esta línea, el alcalde granerino repasó algunos de los decretos puestos en tela de juicio como el D.E N°64: compra de agua mineral en ayuda a las comunas de Marchigue y Pumanque; el D.E N°283: peajes y repuestos para reparación de semáforos en Ruta H-10 o el D.E N° 197: adquisición de presentes en atención a autoridades (diputado Felipe Letelier y director SAG, entre otros).

Segovia argumentó “cuando estaba malo un semáforo tuvimos que ir el día viernes en la tarde para poder repararlo y dispuse mis recursos personales para que los funcionarios fueran y pudieran comprar esos repuestos o de repente hay alguna actividad con una autoridad corresponde dentro de la legislación actual que uno pueda invitarlo y esos sean gastos de representación y en el caso de un incendio tuvimos que comprar sándwiches y agua para quienes trabajaron hasta tarde en el siniestro; en ese caso se hace uso del bien y después se rinde la boleta para poder reembolsar ese dinero, es como el uso de la caja chica y es un proceso normal con una regulación y toda la documentación de respaldo para aclarar este punto”.

Consultado sobre la figura de la CoRe Johanna Olivares y el supuesto trabajo realizado en el municipio, Segovia aseveró que “son trabajos que están suficientemente acreditados. Entiendo que ella estaba a cargo de un programa ejecutando algunas funciones propias de su profesión, ella es psicóloga y atendió menores en la ciudad según entiendo, lo que está acreditado en la documentación respectiva”, sentenció.

Finalmente, el edil lamentó la instancia haciendo un llamado a la unidad y a trabajar en pos de la ciudad”. Según Segovia, su municipio apuesta por el trabajo al lado de la gente, en lo que él llama la “gran política” y no al beneficio de grupos minoritarios, lo que según comentó, “le molestaría a gente de la derecha y la izquierda también y que no han puesto a la altura”, finalizó.