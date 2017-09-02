Lista de candidaturas aceptadas y rechazadas para CORE 2017 en la región

Crónicas, Destacada, Política septiembre 2, 2017septiembre 2, 2017 Luis Fernando Gonzalez
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Hoy el Servel publicó la lista de las candidaturas aceptadas y rechazadas para Consejeros Regionales, de cara a la elección a efectuarse en noviembre de este año.

Así las candidaturas aceptadas son las siguientes:

 

CACHAPOAL 1

 

 

PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE

SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES

 

FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL

– ESTEBAN MANUEL VALENZUELA VAN TREEK

– NAZARIO ANTONIO GARAY OÑAT

 

INDEPENDIENTES

– JOHNNY HENRY ROJAS ADASME

– ANA MARIA SEPULVEDA COLOMA

 

 

PACTO POR TODO CHILE

SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES

 

 

PARTIDO PROGRESISTA

– PEDRO ANTONIO ARELLANO REYES

– CARMEN GLORIA ARAYA PEREZ

 

 

PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION

 

SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

– JOSE ALVAREZ LARA

– LEONARDO AGUERO MENA

 

 

SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

– JUAN RAMON GODOY MUÑOZ

– MAURICIO VALDERRAMA ALVAREZ

 

 

PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI

SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES

 

 

PARTIDO EVOLUCION POLITICA

– SIXTO BRIONES MIRANDA

 

 

INDEPENDIENTES

– RICARDO ALARCON ESPINOZA

 

 

SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES

RENOVACION NACIONAL

– EMILIANO ORUETA BUSTOS

– MONSERRAT GALLARDO CONTRERAS

 

 

PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES

SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES

 

 

PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE

– CARMEN CRISOSTO CORREA

 

 

INDEPENDIENTES

– MARIA JOSE CALDERON CASTILLO

 

 

SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

– FELIPE GARCIA HUIDOBRO SANFUENTES

– PEDRO HERNANDEZ GARRIDO

 

PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO

 

SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES

 

PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

– CECILIA DEL PILAR VILLALOBOS CARTES

– GUILLERMO LEONEL ACUÑA MUGA

 

 

SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

– CARLOS JAVIER CARRASCO OLEA

 

 

SUBPACTO IC E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– MANUEL LEVI VILLAGRA ASTORGA

 

 

PACTO FRENTE AMPLIO

SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES

 

 

REVOLUCION DEMOCRATICA

– GERMAN ALBERTO ARENAS SAEZ

 

 

INDEPENDIENTES

– CARLA PURISIMA SAGREDO ESCOBAR

 

 

SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES

PARTIDO HUMANISTA

– ARACELY ROJAS ZAMORANO

 

 

INDEPENDIENTES

– JORGE OSVALDO GONZALEZ FARIAS

 

 

CACHAPOAL 2

 

PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE

SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES

 

 

INDEPENDIENTES

– MARIO GALVEZ PALMA

– RODRIGO GONZALEZ CARRASCO

– MARIA EUGENIA BAZAN CARDEMIL

– ARIEL HERNAN VALENZUELA FUENZALIDA

 

 

PACTO POR TODO CHILE

SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES

PARTIDO PROGRESISTA

– WILFREDO ANDRES CID LEMUN

– ANTONIO ROJAS ESPINOZA

– ALEXIS FRANCISCO ACOSTA AVILEZ

– FRANCISCO JAVIER BAEZA LEIVA

 

 

PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION

SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES

 

 

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

– ALBA GALLARDO VELASQUEZ

– JACQUELINE JORQUERA REINOSO

– WILSON VALDIVIA MONTECINOS

– JUAN PABLO DIAZ BURGOS

– JAIME FERNANDO CORREA DIAZ

– FERNANDO ARTURO MARTINEZ VILLANUEVA

 

 

PACTO A REFUNDAR CHILE

 

UNION PATRIOTICA

– CHRISTOPHER IGNACIO CHACANA GONZALEZ

– VICENTE ALFONSO SALAZAR MEJIAS

PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI

 

SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES

RENOVACION NACIONAL

– JOHANNA OLIVARES GRIBBELL

– ENRIQUE DEL BARRIO HERNANDEZ

– ARTURO ORELLANA MIQUEL

– JAVIER PIÑA PIÑA

– EDINSON TORO ROJAS

 

 

SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– LORENZO RUZ ALVAREZ

 

 

PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES

SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES

 

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

– EUGENIO BAUER JOUANNE

– PILAR ARAYA BALCAZAR

 

 

SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– FELIPE MORAGA ESCOBAR

– ISSA JESUS SALEM ESPINA

 

 

PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO

SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES

PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA

– FERNANDO VERDUGO VALENZUELA

 

INDEPENDIENTES

– MARIO ORTEGA POZO

 

 

SUBPACTO IC E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– OSCAR MAURICIO ORELLANA GUERRA

SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES

 

 

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

– SERGIO SEGUNDO GUTIERREZ CATALAN

 

 

SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES

PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

– PABLO ANDRES IBARRA GOMEZ

INDEPENDIENTES

– HELIA MARIA MARTINEZ ACEVEDO

 

 

PACTO FRENTE AMPLIO

SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES

PARTIDO HUMANISTA

– ALVARO VALENTIN LIZANA FUENTES

 

 

SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES

REVOLUCION DEMOCRATICA

– IGNACIO PABLO MIRANDA OSORIO

– RAQUEL ANDREA CERDA LINEROS

 

 

INDEPENDIENTES

– ROBERTO ANDRES ARENAS VASQUEZ

 

 

COLCHAGUA

 

PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE

SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES

FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL

– CRISTINA MARCHANT SALINAS

 

INDEPENDIENTES

– MAURICIO CABRERA BARRAZA

– RAUL ANTONIO GONZALEZ CALDERON

– VIVIANA ANDREA TOBAR DIAZ

 

 

PACTO POR TODO CHILE

SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES

PARTIDO PROGRESISTA

– LUIS EUFRACIO SANCHEZ PARRAGUEZ

 

 

INDEPENDIENTES

– YENNY MARGOT RUBILAR SILVA

 

 

PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION

SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

– MARIO ORLANDO GONZALEZ MATURANA

 

 

SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

– PABLO GUILLERMO LARENAS CARO

– JUAN PAULO MOLINA CONTRERAS

 

 

PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI

SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES

RENOVACION NACIONAL

– CARLA MORALES MALDONADO

– JAVIER BENITO CANALES OYARZUN

– GERARDO CONTRERAS JORQUERA

 

 

SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– NATALIA CAROLINA TOBAR MORALES

 

 

PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES

SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

– JUAN CARLOS ABUSLEME ABUSLEME

 

 

INDEPENDIENTES

– LUIS SILVA SANCHEZ

 

 

SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– SANDRO ANDRES MEDINA HERRERA

– CARMEN GLORIA CASTILLO ARCE

 

 

PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO

SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

– LUIS FLORES PEÑALOZA

 

 

SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES

PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA

– PEDRO JUAN FLORES TAPIA

 

 

PACTO FRENTE AMPLIO

SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– LUCIA ISABEL MELLA REVECO

 

 CARDENAL CARO

 
PACTO POR TODO CHILE

 
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– MARIA CAROLINA TAVIE JIMENEZ

 
PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
– BERNARDO CORNEJO CERON

 
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– JUAN CARLOS LABBE MORALES

 

 

PACTO A REFUNDAR CHILE

 
INDEPENDIENTES
– EDUARDO SALDIAS GONZALEZ

 
PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI

 
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES

– ADOLFO RIVERA CANALES

 
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES
RENOVACION NACIONAL
– JOSE CAMPOS SANTIBAÑEZ

 
PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– GUSTAVO ANDRES RUBIO MORI

 
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– JORGE VARGAS GONZALEZ

 
PACTO FRENTE AMPLIO

 
SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES
PARTIDO HUMANISTA
– CLAUDIA CABEZA SAN MARTIN

 

 

CANDIDATURAS RECHAZADAS

 

CACHAPOAL 1

 

PACTO POR TODO CHILE

SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– HERNAN FELIPE NUÑEZ LEDESMA

  • CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA

AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE

CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.

 

 

PACTO A REFUNDAR CHILE

UNION PATRIOTICA

– JOSE PABLO SAAVEDRA RAINERI

  • CANDIDATO DECLARADO COMO AFILIADO A PARTIDO POLÍTICO, PERO NO

FIGURA EN EL DUPLICADO DEL RESPECTIVO REGISTRO GENERAL DE AFILIADOS

EN EL PLAZO LEGAL. Art. 9° Ley N°

 

 

CACHAPOAL 2

 

PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE

SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– ESTEBAN MARTINEZ RUBIO

  • CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA

AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE

CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.

 

 

PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES

SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– CLAUDIA OVALLE ASCUI

  • CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA

AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE

CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.

 

 

SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– JORGE PINEDA JORQUERA

  • CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA

AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE

CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.

 

 

PACTO FRENTE AMPLIO

SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES

PARTIDO HUMANISTA

– JORGE PABLO NICOLAS ORTIZ GUERRA

  • NO ACOMPAÑA DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE

LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY. Art. 3º Inciso 2º, Ley Nº

18.700 y Art. 84 inciso 4°, Ley N° 19.175.

 

COLCHAGUA

 

PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION

SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

– ROMMY ARCE MIRANDA

  • DECLARACIÓN DE CANDIDATURA NO ESTÁ EFECTUADA POR EL PRESIDENTE Y

EL SECRETARIO DE LA DIRECTIVA CENTRAL DE LOS PARTIDOS QUE ACORDARON

EL PACTO ELECTORAL. ART. 3°, INCISO SEGUNDO, LEY N° 18.700.

  • DOCUMENTO ACOMPAÑADO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR HABER CURSADO

ENSEÑANZA MEDIA O SU EQUIVALENTE. Art. 31 inciso 1°, Ley N°

19.175.

 

 

PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO

SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

– PATRICIO GUERRA MUÑOZ

  • CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA

AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE

CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.

 

 

PACTO FRENTE AMPLIO

INDEPENDIENTES

– ESTEFANO EDUARDO BASUALTO BASUALTO

  • CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA

AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE

CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.

  • DECLARACIÓN DE CANDIDATURA NO CONSIGNA EL SUBPACTO POR EL CUAL

PRESENTA AL CANDIDATO INDEPENDIENTE. Art. 86 inciso 2°, Ley N°

19.175.

 

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