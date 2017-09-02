Lista de candidaturas aceptadas y rechazadas para CORE 2017 en la región

Hoy el Servel publicó la lista de las candidaturas aceptadas y rechazadas para Consejeros Regionales, de cara a la elección a efectuarse en noviembre de este año.
Así las candidaturas aceptadas son las siguientes:
CACHAPOAL 1
PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE
SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
– ESTEBAN MANUEL VALENZUELA VAN TREEK
– NAZARIO ANTONIO GARAY OÑAT
INDEPENDIENTES
– JOHNNY HENRY ROJAS ADASME
– ANA MARIA SEPULVEDA COLOMA
PACTO POR TODO CHILE
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES
PARTIDO PROGRESISTA
– PEDRO ANTONIO ARELLANO REYES
– CARMEN GLORIA ARAYA PEREZ
PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
– JOSE ALVAREZ LARA
– LEONARDO AGUERO MENA
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– JUAN RAMON GODOY MUÑOZ
– MAURICIO VALDERRAMA ALVAREZ
PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES
PARTIDO EVOLUCION POLITICA
– SIXTO BRIONES MIRANDA
INDEPENDIENTES
– RICARDO ALARCON ESPINOZA
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES
RENOVACION NACIONAL
– EMILIANO ORUETA BUSTOS
– MONSERRAT GALLARDO CONTRERAS
PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE
– CARMEN CRISOSTO CORREA
INDEPENDIENTES
– MARIA JOSE CALDERON CASTILLO
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
– FELIPE GARCIA HUIDOBRO SANFUENTES
– PEDRO HERNANDEZ GARRIDO
PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
– CECILIA DEL PILAR VILLALOBOS CARTES
– GUILLERMO LEONEL ACUÑA MUGA
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
– CARLOS JAVIER CARRASCO OLEA
SUBPACTO IC E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– MANUEL LEVI VILLAGRA ASTORGA
PACTO FRENTE AMPLIO
SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES
REVOLUCION DEMOCRATICA
– GERMAN ALBERTO ARENAS SAEZ
INDEPENDIENTES
– CARLA PURISIMA SAGREDO ESCOBAR
SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES
PARTIDO HUMANISTA
– ARACELY ROJAS ZAMORANO
INDEPENDIENTES
– JORGE OSVALDO GONZALEZ FARIAS
CACHAPOAL 2
PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE
SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– MARIO GALVEZ PALMA
– RODRIGO GONZALEZ CARRASCO
– MARIA EUGENIA BAZAN CARDEMIL
– ARIEL HERNAN VALENZUELA FUENZALIDA
PACTO POR TODO CHILE
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES
PARTIDO PROGRESISTA
– WILFREDO ANDRES CID LEMUN
– ANTONIO ROJAS ESPINOZA
– ALEXIS FRANCISCO ACOSTA AVILEZ
– FRANCISCO JAVIER BAEZA LEIVA
PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– ALBA GALLARDO VELASQUEZ
– JACQUELINE JORQUERA REINOSO
– WILSON VALDIVIA MONTECINOS
– JUAN PABLO DIAZ BURGOS
– JAIME FERNANDO CORREA DIAZ
– FERNANDO ARTURO MARTINEZ VILLANUEVA
PACTO A REFUNDAR CHILE
UNION PATRIOTICA
– CHRISTOPHER IGNACIO CHACANA GONZALEZ
– VICENTE ALFONSO SALAZAR MEJIAS
PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES
RENOVACION NACIONAL
– JOHANNA OLIVARES GRIBBELL
– ENRIQUE DEL BARRIO HERNANDEZ
– ARTURO ORELLANA MIQUEL
– JAVIER PIÑA PIÑA
– EDINSON TORO ROJAS
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– LORENZO RUZ ALVAREZ
PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
– EUGENIO BAUER JOUANNE
– PILAR ARAYA BALCAZAR
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– FELIPE MORAGA ESCOBAR
– ISSA JESUS SALEM ESPINA
PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA
– FERNANDO VERDUGO VALENZUELA
INDEPENDIENTES
– MARIO ORTEGA POZO
SUBPACTO IC E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– OSCAR MAURICIO ORELLANA GUERRA
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
– SERGIO SEGUNDO GUTIERREZ CATALAN
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
– PABLO ANDRES IBARRA GOMEZ
INDEPENDIENTES
– HELIA MARIA MARTINEZ ACEVEDO
PACTO FRENTE AMPLIO
SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES
PARTIDO HUMANISTA
– ALVARO VALENTIN LIZANA FUENTES
SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES
REVOLUCION DEMOCRATICA
– IGNACIO PABLO MIRANDA OSORIO
– RAQUEL ANDREA CERDA LINEROS
INDEPENDIENTES
– ROBERTO ANDRES ARENAS VASQUEZ
COLCHAGUA
PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE
SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
– CRISTINA MARCHANT SALINAS
INDEPENDIENTES
– MAURICIO CABRERA BARRAZA
– RAUL ANTONIO GONZALEZ CALDERON
– VIVIANA ANDREA TOBAR DIAZ
PACTO POR TODO CHILE
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES
PARTIDO PROGRESISTA
– LUIS EUFRACIO SANCHEZ PARRAGUEZ
INDEPENDIENTES
– YENNY MARGOT RUBILAR SILVA
PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– MARIO ORLANDO GONZALEZ MATURANA
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
– PABLO GUILLERMO LARENAS CARO
– JUAN PAULO MOLINA CONTRERAS
PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES
RENOVACION NACIONAL
– CARLA MORALES MALDONADO
– JAVIER BENITO CANALES OYARZUN
– GERARDO CONTRERAS JORQUERA
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– NATALIA CAROLINA TOBAR MORALES
PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
– JUAN CARLOS ABUSLEME ABUSLEME
INDEPENDIENTES
– LUIS SILVA SANCHEZ
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– SANDRO ANDRES MEDINA HERRERA
– CARMEN GLORIA CASTILLO ARCE
PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
– LUIS FLORES PEÑALOZA
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA
– PEDRO JUAN FLORES TAPIA
PACTO FRENTE AMPLIO
SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– LUCIA ISABEL MELLA REVECO
CARDENAL CARO
PACTO POR TODO CHILE
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– MARIA CAROLINA TAVIE JIMENEZ
PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
– BERNARDO CORNEJO CERON
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– JUAN CARLOS LABBE MORALES
PACTO A REFUNDAR CHILE
INDEPENDIENTES
– EDUARDO SALDIAS GONZALEZ
PACTO CHILE VAMOS RN – EVOPOLI
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– ADOLFO RIVERA CANALES
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES
RENOVACION NACIONAL
– JOSE CAMPOS SANTIBAÑEZ
PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– GUSTAVO ANDRES RUBIO MORI
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– JORGE VARGAS GONZALEZ
PACTO FRENTE AMPLIO
SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES
PARTIDO HUMANISTA
– CLAUDIA CABEZA SAN MARTIN
CANDIDATURAS RECHAZADAS
CACHAPOAL 1
PACTO POR TODO CHILE
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– HERNAN FELIPE NUÑEZ LEDESMA
- CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA
AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.
PACTO A REFUNDAR CHILE
UNION PATRIOTICA
– JOSE PABLO SAAVEDRA RAINERI
- CANDIDATO DECLARADO COMO AFILIADO A PARTIDO POLÍTICO, PERO NO
FIGURA EN EL DUPLICADO DEL RESPECTIVO REGISTRO GENERAL DE AFILIADOS
EN EL PLAZO LEGAL. Art. 9° Ley N°
CACHAPOAL 2
PACTO COALICIÓN REGIONALISTA VERDE
SUBPACTO FEDERACIÓN REGIONALISTA E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– ESTEBAN MARTINEZ RUBIO
- CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA
AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.
PACTO CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– CLAUDIA OVALLE ASCUI
- CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA
AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– JORGE PINEDA JORQUERA
- CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA
AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.
PACTO FRENTE AMPLIO
SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES
PARTIDO HUMANISTA
– JORGE PABLO NICOLAS ORTIZ GUERRA
- NO ACOMPAÑA DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY. Art. 3º Inciso 2º, Ley Nº
18.700 y Art. 84 inciso 4°, Ley N° 19.175.
COLCHAGUA
PACTO UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– ROMMY ARCE MIRANDA
- DECLARACIÓN DE CANDIDATURA NO ESTÁ EFECTUADA POR EL PRESIDENTE Y
EL SECRETARIO DE LA DIRECTIVA CENTRAL DE LOS PARTIDOS QUE ACORDARON
EL PACTO ELECTORAL. ART. 3°, INCISO SEGUNDO, LEY N° 18.700.
- DOCUMENTO ACOMPAÑADO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR HABER CURSADO
ENSEÑANZA MEDIA O SU EQUIVALENTE. Art. 31 inciso 1°, Ley N°
19.175.
PACTO POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– PATRICIO GUERRA MUÑOZ
- CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA
AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.
PACTO FRENTE AMPLIO
INDEPENDIENTES
– ESTEFANO EDUARDO BASUALTO BASUALTO
- CANDIDATO DECLARADO COMO INDEPENDIENTE, PERO SE ENCONTRABA
AFILIADO A UN PARTIDO POLITICO DENTRO DE LOS NUEVE MESES ANTERIORES
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
CANDIDATURAS. Art. 4º inciso 6º, Ley Nº 18.700.
- DECLARACIÓN DE CANDIDATURA NO CONSIGNA EL SUBPACTO POR EL CUAL
PRESENTA AL CANDIDATO INDEPENDIENTE. Art. 86 inciso 2°, Ley N°
19.175.