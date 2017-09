Movimiento “No + AFP” realizará nueva marcha este domingo

Marcela Catalán

Con el objetivo de rechazar la propuesta del Gobierno y poner en relieve su propia iniciativa, el movimiento “No + AFP” nuevamente está convocando a marchar. La actividad se llevará a cabo este domingo a lo largo del país, teniendo su réplica en la capital regional a partir de las 11 de la mañana desde la Plaza de Los Héroes de la ciudad.

De acuerdo con Viviana Abud, vocera del Zonal Sexta Región de la mencionada agrupación y dirigente de los trabajadores contratistas de Siteco, el propósito de la manifestación es destacar el plebiscito que alistan para finales de septiembre en todo Chile. En éste consultarán si el votante quiere continuar con un sistema de capitalización individual o si prefiere cambiar a uno de reparto solidario, como el sugerido por ellos. Según ha indicado el vocero Luis Mesina a otros medios, para dar legitimidad a dicho proceso -que se concretará de manera presencial y vía web-, invitarán a veedores internacionales que revisarán su ejecución.

Abud agrega que la convocatoria de este domingo también responde “a la propuesta del Gobierno, que sigue sin escuchar la nuestra”. El recorrido comenzará en la Plaza de Los Héroes y pasará por Mujica, San Martín y la Alameda. “Las marchas que hemos realizado en Rancagua han sido realmente masivas, pero la última fue en marzo. Esperamos contar con la misma participación de esa vez, con cerca de 8 mil personas”, explica la dirigente.

La vocera añade que desean “sumar a más gente al movimiento”, considerando que pronto se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias. “Nos han tratado de invisibilizar, no obstante, insistiremos en dar a conocer nuestro sistema de reparto solidario y tripartito. Nosotros decimos un 9 por ciento de parte del trabajador, un 9 por ciento del empleador y un aporte estatal, relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB). La arista más importante es que sugerimos una pensión para todos, a partir del salario mínimo, desde los $270 mil vigentes en la actualidad”.

Sobre la iniciativa de La Moneda, Abud la califica como totalmente diferente a lo que espera conseguir su agrupación. “Si no hubiese existido este movimiento y el apoyo nacional en nuestras manifestaciones, el Gobierno no se hubiese pronunciado. Su propuesta continúa estando lejos de lo que nosotros queremos instaurar, porque no acaban con las AFP. Hablan de un 5 por ciento, sin embargo, manteniendo el mayor problema. Entonces, va en sentido adverso (…) El Gobierno toma las demandas del pueblo, pero las maquilla y tramita en el Congreso, sin escuchar lo que la gente quiere en realidad”, remata.