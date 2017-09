O’Higgins visita a Wanderers buscando dar vuelta la llave

El 0-2 de la ida, dejó al Capo de Provincia colgando en el torneo. Para hoy, se espera solo una modificación respecto a lo mostrado el pasado jueves.



Ricardo Obando

El resultado del pasado jueves, sin lugar a duda que condiciona lo que pueda hacer O’Higgins esta noche en Valparaíso. La revancha por los octavos de final de la Copa Chile frente a Santiago Wanderers, tendrá al conjunto celeste buscando dar vuelta una llave que, por lo mostrado por el equipo que dirige Gabriel Milito, se ve muy compleja, pero no imposible.

Los segundos 45 minutos del primer partido, en algo ilusionan. Aquella tarde, el cuadro rancagüino mostró una mejoría, pero que no le alcanzó ni siquiera para descontar. Claro está, la mala racha que arrastra el grupo desde hace un par de meses, también se expresó en la falta de concreción, o que en pelotas que antes entraban, ahora no lo están haciendo, como el palo de Fabián Hormazabal o el cabezazo de Pablo Calandria que sacaron de la raya.

Y, sobre esos momentos es lo que está apelando Milito para ir por el juego de este domingo. Es más, como lo informamos, el DT lo que espera es que “nuestro equipo compita como en el segundo tiempo, y si lo hace, las opciones de empezar a ganar crecen, pero, tenemos que jugar en ese tono, si no hacemos, seguiremos en esta dinámica (de perder y perder)”.

Junto con ello, sentenció que “la esperanza de poder revertir la eliminatoria la tenemos que tener, la tenemos que sostener y tenemos que salir a competir, pero no en búsqueda de empatar, sino que ir por el primer gol para luego intentar hacer el segundo y no jugar así con la ansiedad del resultado que es adverso”.

En tanto, el delantero Joel Acosta, cree que es posible conseguir un buen resultado en Valparaíso, a pesar de que “hemos cometido errores”.

Mientras que, el portero Miguel Pinto, sentenció que “tenemos que ir y pararnos a dar vuelta la llave. Esperemos hacerlo”.

Por su parte, en la otra vereda, el técnico del cuadro verde, Nicolás Córdova, apuntó que “en la ida tuvimos buenos 60 minutos, y eso tenemos que levantarlo y sostenerlo por más tiempo”.

Además, expresó que “tenemos que tener un poco más de equilibrio”, eso porque, O’Higgins, les quitó el balón en los últimos 30 minutos del partido de ida, lo que al ex jugador le preocupa en demasía, pero confía en que puedan abrochar la llave en el puerto.

Cabe consignar que, César Deischler será el árbitro del partido que comenzará a las 20.00 horas en el estadio Elías Figueroa.