Jorge Frei y Raúl Soto: las alternativas de la DC para acompañar a Andrés Lorca en el Distrito 15

Realizando su presentación en sociedad, ambas alternativas falangistas pasaron por diario El Rancagüino, para entregar su visión política y apuesta programática de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 19 de noviembre.

Por Juvenal Arancibia D.

Lejos quedó la polémica suscitada por la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana donde las tensiones escalaron hasta casi perder su apuesta presidencial representada en la figura de Carolina Goic y que de pasó generó un descalabro con las alternativas parlamentarias en los distritos 15 y 16 luego de las abruptas salidas de Ricardo Rincón y Sergio Espejo.

Pese a lo anterior, las aguas lograron aquietarse y por medio de dialogo se logró salir adelante con una lista parlamentaria completa para ambos distritos y donde destacan la aparición de nuevos nombres como Raúl Soto y Jorge Frei.

Siendo ambos abogados, los postulantes al congreso visitaron diario El Rancagüino con la esperanza de aclarar los puntos centrales que desarrollaran durante su campaña, su visión política y el diagnóstico que cada uno realiza de las falencias o materias a mejorar para el distrito 15 que pretenden representar.

Jorge Frei: “llevar este apellido es un honor y una responsabilidad”

Descendiente de una verdadera dinastía política nacional, el abogado Jorge Frei trae consigo la experiencia de haberse desempeñado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, como subsecretario de Justicia y asesor en varias temáticas como la reforma procesal penal, en el último tiempo como socio de un prestigioso buffet de abogados de la capital.

Jorge quien además es nieto de Eduardo Frei Montalva y sobrino de Eduardo Frei Ruiz Tagle, conoce de cerca la importancia del actuar político y el peso de las decisiones en calidad de representante del pueblo, es en este sentido que el candidato manifestó “traigo el desafío de reencantar y vuelva a confiar en la política, que podamos ofrecer un proyecto político donde reconozcamos los errores, pidamos disculpas una sola vez y no volvamos a repetir los errores”.

Sobre el aporte que Frei pretende realizar a la región y al distrito 15, el magister en ciencias políticas aseguró que “primero: trabajo. Pongo a disposición mis mejores capacidades para el diseño de políticas públicos como la conectividad. En los 50 mi abuelo, Eduardo Frei Montalva unió el país con la Ruta 5, hoy el desafío es otro, es tener conectividad tecnológica con Wi-Fi gratuita.

En segunda línea, Seguridad, justicia y defensa. Fui subsecretario de Justicia, implementamos la justicia laboral y mejoramos la justicia de Familia y debemos retomar y ofrecer un combate a la delincuencia con una persecución criminal inteligente. Con el delito hay que ser inflexible pero para la persecución se necesita análisis delictual, no sacamos nada con que las causas se archiven sino que tenemos que buscar condenas y eso significa análisis inteligencia y sobre todo llegar a juicio con un Ministerio Público robusto con policías dotadas.

Un tercer elemento, Salud: se deben crear oficinas de gestión, hoy está en discusión el tema de los incentivos para los funcionarios públicos, creo que es relevante que podamos trabajar en conjunto y coordinadamente con leyes y políticas públicas. Tengo la experiencia para eso y ofrezco el trabajo duro para sacarlo adelante.

Respecto a su linaje, Frei expresó que para él llevar este apellido es “un honor y una responsabilidad pero sin lugar a dudas un gran orgullo por poder retomar una historia vinculada con el servicio público. Mi abuelo me enseño a amar esta tierra que tanto cuesta sacarla adelante y por este país se ha construido producto del esfuerzo y la inteligencia, no la improvisación y esa enseñanza trato de recoger para ponerme al servicio de la ciudadanía”.

Respecto a la descentralización, el jurista fue enfático en apuntar al trabajo por “implementar lo que son los nuevos gobiernos regionales, vamos a tener gobernadores electos que tendrán que coordinarse con el delegado y ese es un tremendo desafío de coordinación, gestión y sobre todo de generar confianzas interinstitucionales.

“Una cosa es tener gobiernos regionales, robustos, autónomos y democráticos, lo cual es un gran paso para el país, pero también tenemos que fortalecer la descentralización de los municipios; Gobiernos locales con más recursos y facultades porque el municipio es la puerta de entrada de los ciudadanos para todos los servicios: Educación, Salud, Justicia local, elementos esenciales por tanto es ahí donde tenemos fortalecer la entrada al Estado”, finalizó Jorge Frei.

Raúl Soto : “renovemos la política y renovemos el parlamento”

Perfilándose como el candidato más joven de la falange (29 años) en la región de O’Higgins, es que el abogado de la Universidad de Chile, Raúl Soto, hijo del actual alcalde de Rengo Carlos Soto, se desempeñó hasta hace algunas semanas como asesor jurídico de la subsecretaría del Trabajo, además de haber trabajado en el comando de Ricardo Rincón y distintas organizaciones sociales de Rengo y la región.

En este sentido, su llamado al electorado es simple y radica en la renovación. Soto argumentó que “mi llamado es a trabajar juntos para reencontrar la política con la ciudadanía, que nos den la oportunidad de que ingrese gente joven, nuevas caras y nuevas ideas, lo que permitirá también ser más escuchados y mejor representados en sus distintas necesidades y aspiraciones porque pienso de verdad de que hay darle la oportunidad a la gente de incidir en la política pública”, puntualizo.

A su vez, el programa de Raúl Soto se sostiene en tres pilares muy bien definidos: Descentralización, Pensiones y migrantes.

Descentralización : “este gobierno, que es mi gobierno, tuvo el compromiso de la elección de Intendentes este año y lamentablemente pese a los esfuerzos del gobierno eso no fue posible y soy crítico al respecto, porque creo que nuestra región necesita tener una primera autoridad que sea electa por la ciudadanía y que por supuesto tenga recurso y competencias necesarias para ejercer un poder y liderazgo real sin pugnas con parlamentarios o el delegado presidencial, pese a eso tuvimos cuatro años para que los parlamentarios se pusieran de acuerdo y eso no sucedió lo que me da a entender que no había un real interés”, sostuvo el candidato.

De esta manera su propuesta es “yo voy a trabajar desde ya aunar propuestas y consensos para tener a la brevedad posible un proyecto de ley que esté aprobado y que cuente con una primera autoridad electa con las competencias y recursos necesarios eso es fundamental, de los contrario es impulsar un elefante blanco que sabemos no tendrá ningún sentido”.

Pensiones : “Creo que el objetivo del proyecto de Gobierno es el correcto. Impulsar un cambio que mejore las pensiones es lo correcto, ahora, no estoy de acuerdo con entregarle más dinero y poder a las Administradoras de Fondos, y eso tiene que discutirse una serie de efectos colaterales como el posible aumento del desempleo. Al aumentar el tope máximo de las cotizaciones hace que en definitiva entren más recursos por que el 5% que será administrado de forma estatal versus la AFP no generará mucha competencia por lo que la lucha más grande de nuestra generación será terminar con este legado dictatorial que son las AFP’s”.

Profundizando este último punto, el jurista renguino, complementó “yo creo que la Ministra del Trabajo fue bien certera cuando cambió un poco el slogan de “No Más AFP” a “Ni un peso Más a la AFP”, estoy de acuerdo con eso porque sería populista e irresponsable decir de un día para otro que se eliminen las AFP’s y no se pueden expropiar esos recursos legitimizados por la ley, pero lo que hay que hacer es regularlo de manera tal de controlar los niveles de rentabilidad que tienen para la empresa, no para los fondos de pensiones, por ejemplo con el tema de las comisiones sean realmente reguladas. Bajo ningún término se tienen que traspasar esta carga a los usuarios aumentando la edad de jubilación, hay que buscar otros mecanismos”.

Migrantes y trabajo en campos : “particularmente trabajé desde el Ministerio de Trabajo como encargado de uno de los temas de trabajo migrante. He trabajado con agrupaciones y centrales sindicales y la verdad es que en los últimos dos años la explosión de migrantes en nuestra región ha sido exponencial por lo que estoy en la línea de cambiar el concepto y cultura de como la sociedad mira a los inmigrantes; tenemos que impulsar en la humanización de la política de inmigración, la normativa vigente es de los años 70 y tiene el foco en la seguridad pública, es decir, a quién dejamos entrar y a quién no, y el cambio de foco tiene que ver con el trato a los hermanos migrantes desde la óptica de los derechos humanos porque nosotros también somos migrantes y muchos chilenos están saliendo del país y no son tratados en el extranjero como nosotros tratamos a los migrantes”.

“Donde sí tenemos que poner un coto y regular” prosiguió el joven abogado, “tiene que ver con limitar el acceso de personas con delitos y prontuario, regular las visas porque gran parte de los trabajadores migrantes, que en su mayoría están irregulares y a su vez no cuentan con contratos, caen en el hacinamiento y con condiciones laborales más que precarias sin fiscalización o regulación al respecto generando un mercado negro. Por esto me toco avanzar en la creación de una visa de capacitación, para que estas personas puedan convalidar alguna instrucción o experiencia de nivel técnico ingresando, por ejemplo, a algún curso Sence y así después insertarse de manera normal al mercado laboral formal”.

“Otro tema importante tiene que ver con los niños”, advirtió el jurista, “hay miles de pequeños migrantes que hoy están dejados al olvido, sin posibilidades de regularizar, sin RUT y por tanto viven situaciones muy complejas en materia de Educación y Salud. Respecto a este tema debemos ser responsables y no populistas, tenemos la experiencia de Trump en Estados Unidos o el Brexit en Inglaterra donde se adujeron argumentos muy alejados de la realidad contra los inmigrantes como, por ejemplo, que viene al país a quitarnos el trabajo lo que es una falacia y falta un trabajo intersectorial conjunto que permita que esta gente que viene a ser un aporte al desarrollo del país se está desaprovechando”, finalizó.