Otro hermano marista estaría involucrado en abusos

Tras el verdadero mazazo significó para la comunidad marista de Chile el enterarse de que el hermano Abel Perez está acusado de al menos 14 casos de abusos sexuales contra menores, la congregación en voces de sus directivos en variadas ocasiones ha manifestado que su norte es la protección de los niños y que existiría tolerancia 0 sobre este tipo de situaciones. Así lo señaló en entrevista a CNN el representante provincial para la misión de los maristas, Ernesto Reyes que junto con afirmar que “nuestro foco son las víctimas, ellos son nuestro norte”, señaló que “ha sido un mazazo de dolor y un error que ha asumido la congregación (…) buscamos perdón, justicia y, fundamentalmente, reparación”.

Sin embargo el caso del hermano Abel, que había confesado los hechos ante sus superiores en 2010, no sería el único caso donde estarían implicados religiosos en Chile. Según fuentes cercanas a los maristas al menos otro religioso ha sido acusado de haber cometido abusos contra menores, se trataría de un hermano joven, a su vez ex alumno de un colegio marista y que habría cometido estos actos en la ciudad de Quillota. Lamentablemente el religioso acusado, por razones de salud, no se encontraría hoy en condiciones de responder ante estas denuncias. Si bien este nuevo acusado no vivió en la comunidad de los hermanos maristas de Rancagua, según los datos que hemos podido recabar frecuentemente visitaba el Instituto O´Higgins por labores pastorales.

Consultado sobre este nuevo caso el hermano Mariano Varona, vocero de la congregación, escuetamente señaló ” si sale algo ya se van a enterar en el momento oportuno. En este momento yo no podría informar”,