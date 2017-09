Hogar Cristo desarrolla programas de cuidado del adulto mayor en sus casas

 Este lunes 4 se inaugurará oficialmente el proyecto piloto que se realiza en Rancagua, según informó el director ejecutivo de esa institución, Juan Cristóbal Romero, quien se refirió también a otros temas relacionados con el hogar que fundó el Padre Hurtado.

Flor Vásquez

Este lunes 4 el Hogar de Cristo inaugurará en Rancagua un programa piloto de cuidados del adulto mayor en sus propios domicilios, de manera de contribuir no solo a mejorar su calidad de vida, sino a que mantengan su autonomía lo más posible.

Así lo informó el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, quien durante una reunión con el director de El Rancagüino, Alejandro González, se refirió también a otros temas relacionados con el quehacer de la institución que fundó el Padre Alberto Hurtado. En la visita al diario lo acompañó la directora ejecutiva del hogar sede O’Higgins, Daniela Sánchez

Juan Cristóbal Romero indicó que en la región cuentan con una residencia para adultos mayores en situación de pobreza en Santa Cruz, además de tres programas domiciliarios de adultos mayores, en Pichilemu, Coltauco y ahora en Rancagua. “Estos programas son únicos en Chile; están en la vanguardia en lo que respecta al cuidado de adultos mayores, es la tendencia mundial en ese ámbito”, señaló.

Agregó que con este tipo de proyectos se busca llegar a adultos mayores en situación de pobreza que tienen algún tipo de dependencia leve, que pueden todavía permanecer en sus casas en vez de ser trasladados a una residencia cuando no tienen el cuidado de su familia. “La idea es que ellos puedan mantenerse en sus viviendas. Nosotros llevamos el cuidado a sus casas; si es necesario reparamos la vivienda, llevamos un catre clínico, alimentos, pañales Además, se les vincula con algún vecino o familiar significativo para que acompañe este proceso y se capacita a esa persona. De esa forma se retarda al máximo la internación en una residencia”.

Puntualizó que el programa en Rancagua comenzó a funcionar el 16 de agosto y este lunes 4, a las 16 horas, será oficialmente inaugurado, durante una ceremonia que se efectuará en la hospedería ubicada en calle Lourdes. Tanto en la capital regional como en las otras dos comunas, el programa atiende a 30 adultos mayores en cada una. “Este es un proyecto piloto que tomó el gobierno para observar cómo operaria un modelo que se transformaría en política publica a nivel nacional. Por eso es tan importante este programa”, expresó.

LOS NIÑOS DEL SENAME

Juan Cristóbal Romero explicó que el Hogar de Cristo, desde su fundación, ha pasado por etapas y que actualmente se busca conservar las cosas buenas de una administración responsable en lo social y financiero, pero a la vez tratando de volver a reencantar a las comunidades con las causas de la institución. “El Hogar de Cristo es indispensable, llega a las personas a las que nadie llegaría, con una dignidad en el trato, convocando también a la comunidad y promoviendo que se comprometa con los más excluidos”.

Puntualizó que en la región de O’Higgins, el hogar atiende en el año a más de dos mil personas en diversas áreas, en infancia, adulto mayor, hospedería, programa calle, educación inicial o jardines infantiles en que se atiende a unos 500 niños. La residencia de Santa Cruz acoge a 18 adultos mayores; y las hospederías de Rancagua y Rengo brindan techo, cama y abrigo a personas que están en situación de calle, a la vez que apuntan a iniciar un proceso de reinserción social en la medida de lo posible.

Consultado sobre el problema que se ha vivido con los niños que están en el Sename, Romero indicó que cerca del 90 por ciento de quienes ejecutan los programas del Sename son fundaciones. “Hay cientos de ejecutantes, el Hogar de Cristo es uno de ellos, tiene 7 residencias y no ha estado vinculado a los casos que por desgracia han ocurrido”.

Agregó: “Hace un tiempo, antes de la muerte de Lissette, el Hogar de Cristo ya había advertido que el modelo de residencia infanto adolescente en Chile no era adecuado para garantizar la protección y para restituir los derechos vulnerados de los niños. Ese trabajo se coronó este año con el diseño de un nuevo modelo, del que se hará un piloto el próximo año y que busca fijar estándares o recomendaciones a partir de la evidencia internacional de lo que debería ser una residencia que garantice una protección de los niños”.

Precisó que “estamos proponiendo un equipo que acompañe el desarrollo de estos niños, muchos de los cuales están desvinculados de sus familias, un importante porcentaje afectados por daños profundos, asociados al consumo de drogas, al abuso, a problemas de salud mental, dificultad de aprendizaje y otras situaciones. Estos niños requieren tutores que vayan acompañando ese proceso. Se necesita un nuevo modelo que considera la incorporación de estos tutores que acompañen, junto con equipos psicosociales”.

Añadió que actualmente hay muchos niños que no deberían estar en residencias y que sin embargo permanecen internados porque sus causas siguen en los juzgados. “Podrían estar afuera, el sistema está saturado, hay 8 mil niños en residencias y no debiera haber más de 4 mil”.

Sobre los inmigrantes, señaló que algunos de ellos utilizan las hospederías, pero especialmente los jardines infantiles.

VOLUNTARIOS DEL HOGAR

A nivel nacional, el Hogar de Cristo tiene 6 mil voluntarios permanentes y durante el año pasan más de 26 mil personas, ocasionalmente, participando en alguna iniciativa social.

En Rancagua y la región, el director ejecutivo del hogar destacó que hay programas que son administrados por los mismos voluntarios. “Las rutas calle, por ejemplo, en que de lunes a viernes hay una patrulla de voluntarios que visitan distintos rincones de la ciudad y en otras comunas, preocupándose de las personas en situación de calle. Hay más de 30 voluntarios que se organizan y se dedican a esta tarea; ese tipo de cosas son muy notables. Ha crecido el cuerpo de voluntarios, pero también nos hemos ido acercando a agrupaciones que operan normalmente y que la hemos ido agrupando en lo que llamamos acción solidaria”.

Agregó que en la región hay 250 voluntarios que participan en los jardines infantiles, en las hospederías y residencias; a lo que se suman más del mil personas que pasan en el año en algún proyecto especifico de apoyo y servicio a los programas del hogar.

Reiteró que la ruta calle es súper destacable, funciona de enero a diciembre, con voluntarios muy comprometidos”.

Finalmente, Juan Cristóbal Romero -quien lleva 20 años en el Hogar de Cristo y tres de ellos en la dirección ejecutiva- señaló que la última semana de este mes de septiembre se realizará una colecta nacional tendiente a recaudar recursos para ayudar a las personas con discapacidad mental y en situación de pobreza. Asimismo, llamó a la comunidad a sumarse a los socios y voluntarios para ayudar a las personas más pobres y vulnerables del país.