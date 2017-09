Transportes retira de circulación a 6 autos UBER

• Los controles efectuados en Rancagua y Las Cabras por inspectores del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes.



Con el objetivo de hacer frente a los servicio de transporte informal que han proliferado en la región, el Programa de Fiscalización de O’Higgins concretó este fin de semana una serie de controles enfocados a “vehículos piratas” y que concluyeron con 8 vehículos retirados de circulación.

Los controles se efectuaron en las comunas de Rancagua y Las Cabras, donde los fiscalizadores detectaron la presencia de vehículos particulares que prestaban servicio de taxi sin estar autorizados para ello, operativo que contó además con la presencia de Carabineros e inspectores de fiscalización de la Región Metropolitana.

De los 8 vehículos que fueron retirados de circulación y derivados a los respectivos aparcaderos municipales, 6 estaban ligados a la aplicación Uber. Además, se infraccionó a dos automóviles por darse a la fuga.

Paula Flores, Jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, dijo que este trabajo especial de control de informalidad se continuará replicando en el resto de las regiones ya que “los servicios de transporte pirata de pasajeros no cuentan con conductores profesionales, y en caso de un accidente no se garantiza que sean cubiertos por los seguros correspondientes”.

La autoridad además recalcó que “quienes realizan este servicio deben tener claro que no están autorizados para transportar pasajeros y se exponen a duras multas que pueden superar los 600 mil pesos, además del retiro del vehículo”.

El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Lara, fue enfático al recalcar que las fiscalizaciones continuarán, “cualquier chofer que no tenga licencia profesional y que utilice un vehículo particular, que no cuenta con la patente ni los permisos necesarios para realizar transporte de pasajeros está incurriendo en una falta grave y se arriesga a que su automóvil sea sacado de circulación además de las multas establecidas en la ley”.

En lo que va del año en la región de O’Higgins se han realizado más de 128 controles para detectar servicios informales y se han cursado 122 infracciones por informalidad.