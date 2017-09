Candidatos parlamentarios del distrito 15 reaccionan a balacera en centro de Rancagua

Momentos después del impactante hecho policial que terminó con un delincuente abatido, fueron cuatro los candidatos que hicieron patente en diversas redes sociales sus planes respecto a seguridad pública y delincuencia.

Juvenal Arancibia D.

La calma de la mañana del lunes se vio abruptamente destruida luego del intento de robo y posterior balacera en pleno Paseo Independencia de Rancagua, el que resultó con un delincuente fallecido y con una creciente sensación de inseguridad entre quienes tuvieron la mala suerte de presenciar el hecho policial.

En este sentido, gran parte de la comuna no quedó ajena al suceso y en especial algunos de los candidatos parlamentarios que corren por el distrito 15, específicamente Eduardo Vergara (PPD), Diego Schalper (IND/RN), Issa Kort (UDI) y también Andrés Lorca (DC).

Haciendo uso de las redes sociales, los cuatro candidatos condenaron duramente el hecho delictual proponiendo además sus medidas para poner freno a la delincuencia, Ejemplo de lo anterior fue el comunicado emitido por Eduardo Vergara, quien por Facebook, reiteró su propuesta de “crear un cuerpo especial de prevención y seguridad para el centro de Rancagua que tenga como eje un plan de seguridad para el casco histórico”.

De acuerdo a Vergara, “no podemos seguir tolerando que el centro de nuestra ciudad se transforme en un lugar inseguro. Esto principalmente atenta sobre la libertad de las personas, pero también tiene efectos sobre la actividad comercial. Corremos el riesgo que las personas poco a poco dejen de ir al centro y prefieran otros sectores comerciales de la ciudad”.

En la misma línea, el ex jefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, aseguró que “urge un plan especial de seguridad para el centro de Rancagua con un cuerpo de seguridad especializado y focalizado. Esto requiere del compromiso conjunto de Carabineros, la PDI, Fiscalía, el Municipio y el Gobierno Regional. No necesitamos una nueva policía, sino que un cuerpo preventivo que ayude a vigilar, acortar los tiempos de respuesta y colabore con la labor policial.”

Por su parte, el abogado Diego Schalper, no tardó en reaccionar y enumeró tres medidas concretas para atender el problema de la delincuencia, pilar de su campaña parlamentaria. Respecto a lo anterior, el independiente ocupando un cupo por RN, señaló que “la delincuencia está completamente desbordada. Y cuánto de esto tiene que ver con la falta de señales claras por parte de las autoridades de tolerancia cero a la delincuencia”. Entregando además su total respaldo a la labor de Carabinero.

El jurista, también argumentó que se debe trabajar en torno a tres ejes “el primero, es tolerancia cero a la delincuencia. El segundo, es protección a las víctimas y para eso deberíamos crear la Defensoría a las Víctimas, y por último, un trabajo serio de reinserción social para las personas privadas de libertad. La mejor manera de bajar los niveles de delincuencia, es trabajar con ellos y darle una nueva oportunidad a sus vidas”. Además el candidato invitó a levantar los “pañuelos por la delincuencia” reuniendo a líderes sociales y vecinal de la comuna en la esquina de Bueras con Independencia a las 11:30 de hoy.

Otro actor que quiso manifestar su visión respecto a lo ocurrido, fue el candidato DC y ex director regional de Corfo, Andrés Lorca, quien entregando cifras delictuales regionales acompañó su propuesta consistente en “incentivar,

desarrollar y agilizar los procesos por parte de los fiscales, inyectando recursos y distribución de carga para que la conocida puerta giratoria en nuestra región deje simplemente de girar”. Redondeó.

Finalmente, Issa Kort, actual diputado por el distrito 15 subió un elaborado video a su fanpage de Facebook con tres propuestas claras en torno al tema, emplazando a rebajar la edad mínima en la ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil; endurecer las sanciones sobre robos y lanzasos; trabajar la normativa vigente respecto a la defensa personal; crear una norma específica contra los portonazos; aumentar las penas para estafas telefónicas y crear unidades especializadas de inteligencia de Carabineros y Policía de Investigaciones. Todo esto acompañado del hashtag #NoMásDelincuencia.