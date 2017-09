General Velásquez derrotó a Tomás Greig y se mantiene firme en la cima

Los verdes superaron por 2-0 al Inmigrante Escocés en el cierre de la fecha 20 del torneo nacional.



El sólido líder de la Tercera División A 2017 se mantiene en lo alto. El pasado domingo, y con una muy buena cantidad de espectadores en las tribunas del estadio municipal de San Vicente, General Velásquez venció por 2-0 a Tomás Greig, y estiró aún más su distancia con el tercero de la tabla, que cayó en su visita a Chimbarongo el último sábado.

El elenco adiestrado por Ítalo Pinochet, tuvo que bregar bastante para superar a los rancagüinos, que de la mano de John Greig, siempre complican en cada partido. Con seis bajas, por lesión o suspensión (Luis Fuentes, Gabriel Castillo, Ignacio Arce, Jorge Uribe, Daniel Quintriqueo y Matías Pérez), el elenco del General intentó imponer su juego, pero no encontró mucha claridad para dar con la portería rival. Claro está que, todo eso, cambió en el complemento.

En los 50’, llegó el primer desahogo. Una gran acción personal de Ignacio Ampuero, dejó en posición de remate a Jorge Pachecho y el delantero no falló. Llegó el 1-0, y el arco se abrió para General Velásquez.

Esto porque, en los 61’, Raúl Catalán batió nuevamente al portero Covarrubias y sentenció el 2-0 definitivo. Ahora bien, en lo que quedó de partido, los dueños de casa perfectamente pudieron aumentar, de no mediar una pelota que se estrelló en uno de los palos del arco de Tomás Greig.

De esta manera, el conjunto sanvicentano se hizo de nuevos tres puntos que lo mantienen como el sólido puntero con 40 unidades, seguidos por Fernández Vial que tiene 38. Aquel partido, se jugará también en el estadio municipal Augusto Rodríguez, el próximo domingo a las 17.00 horas.

PALABRAS DEL DT

Tras la victoria, el rancagüino Ítalo Pinochet sostuvo en declaraciones a la prensa local que a pesar de tener varios lesionados y suspendidos “hicimos unos cambios posicionales en el entretiempo y los jugadores resolvieron bien, cambiaron la actitud y es mérito de ellos”.

Junto con ello, el ex jugador expresó que “el equipo se ha hecho muy fuerte, eso gracias al compromiso que tienen y las ganas que tienen de luchar, entendiendo que para conseguir el objetivo final hay que construir un camino”.

Además, recalcó que el partido que viene, frente a Fernández Vial, “es un partido hermoso para jugar, dependemos exclusivamente de nosotros y esta semana nos vamos a preparar lo mejor posible para quedarnos con la victoria”.

Cabe consignar que, en los últimos días, se sumó al staff técnico Cristian Trejos, como preparador de porteros. Sobre la llegada de uno de los jugadores históricos de O’Higgins, Ítalo Pinochet expuso que “la idea es sumar gente con experiencia, que saben lo que es estar punteros y luchar un campeonato, estamos contentos de que esté acá”.