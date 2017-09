 El sábado último celebraron el nuevo aniversario de la institución. También festejaron el haber pasado agosto.

De fiesta estuvieron los socios y socias del Círculo Sewell, quienes el sábado último celebraron los 33 años de existencia de esa institución que reúne a los ex habitantes del campamento Patrimonio de la Humanidad. Además, en la tarde del jueves pasado, los ex sewellinos (as) se reunieron para festejar el haber pasado agosto.

La fiesta de aniversario se realizó en la sede ubicada en calle Araucana de la población Manzanal, donde los asistentes disfrutaron de la cena y de un baile que duró hasta la una de la madrugada.

En la oportunidad, el presidente del Círculo, Nelson Méndez, dio la bienvenida a los asistentes, instándolos a seguir participando en la institución y a mantener viva la memoria y recuerdo del ex campamento minero de Sewell.