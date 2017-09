Raimundo Agliati: “No vamos a prohibir la entrada de autos al centro pero queremos bajar a la gente de sus vehículos”

El arquitecto urbanista y director de la Secplac del municipio rancagüino, conversó con El Rancagüino, sobre las obras que se están llevando a cabo y el futuro de la intervención que le cambiará la cara al damero central de la capital regional.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara / Nico Carrasco.

Bastan algunos minutos de conversación con el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), Raimundo Agliati, para comprender que las diversas obras que se están llevando a cabo en algunas de las calles del damero central son parte de un plan mucho más grande y ambicioso con un objetivo en común: hacer del centro de Rancagua un espacio público amigable con el peatón, los ciclistas y también los automóviles.

Y es que desde el 2015 que diversas intervenciones a las calles del centro de Rancagua, han sido foco de críticas y reclamos, principalmente por restar espacio a los automóviles, objetivo que, para Agliati, no es un capricho sino más bien un proyecto que apunta a mejorar la coexistencia de distintos medios de transportes y también reducir los índices de contaminación en la comuna incentivando el uso del transporte público, la bicicleta o el tránsito peatonal.

En este sentido, la creación de ciclovías ha sido un sello de la administración de Eduardo Soto, contando hoy con cerca de 50 kilómetros de estas vías exclusivas para bicicletas; siendo una de las comunas más amigables para este medio en el país. Aparejado a este avance, durante esta semana se dio comienzo a la habilitación del paseo semi peatonal de calle Estado (entre Mujica y Alameda), cediendo la pista izquierda de la calle al uso de las más de 9 mil personas que diariamente colman las veredas transitando desde y hacia la Alameda.

Consecuente con lo anterior, el director de la Secplac, argumentó que “esto es un plan de inversión grande en el centro de la ciudad y siempre con una mirada de movilidad sustentable. En el 2013 se aprobó el PDA y uno de los mandatos es cómo incorporar la bicicleta de manera efectiva, segura y como medida de mitigación en el centro de la ciudad. En paralelo, el municipio continúa trabajando en un proyecto mucho más grande y ambicioso con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos, que viene a mejorar los espacios públicos del centro y a mejorar y consolidar los paseos peatonales y semi peatonales”.

Es en este último apartado donde los trabajos de calle Estado se enmarcan, dando la prioridad al peatón por sobre el automóvil y recuperando la vía utilizada como parquímetro. Cabe destacar que las obras de calle Estado, adquieren un perfil temporal, ya que el plan en sí, contempla la nivelación de la acera, la instalación de equipamiento como bancas y también el soterrar cables de telefonía y electricidad.

A lo anterior, Agliati agregó que “la necesidad de la población a veces no puede esperar todos los procesos burocráticos de la inversión pública y nuestros análisis demostraban que el tránsito peatonal en ese tramo es enorme (9.500 personas al día), las condiciones no eran las más amistosas y por ende nos dijimos que este era el momento de entregar un espacio más digno y seguro a la comunidad”.

El urbanista es enfático al señalar que “ahora es el turno del peatón” en el sentido de la idea de convivir con distintos medios de transporte en el centro de la comuna, “todos somos peatones en algún momento del día” ejemplifica Agliati, y es ese el marco donde encaja la obra.



FUTURO DEL CENTRO DE RANCAGUA

En esta senda de comunidad intervehícular, Agliati hizo un llamado para analizar estas obras con altura de miras y futurista, el experto aseveró que “debemos entender que hoy el cuidado del medio ambiente es tarea de todos y una forma de hacerlo es promoviendo distintos medios de traslado, dependiendo de las realidades personales, pero trabajamos en que se pueda llegar pedaleando o bien en el transporte público o estacionando más lejos y caminando por el centro, disfrutando mucho más la ciudad y haciendo más agradable la comuna para todos”.

“Todas estas señales de inversión y es para donde van las ciudades en general de Latinoamérica y el mundo es hacer espacios más amigables, cercanas y cómodas promoviendo el peatón, la bicicleta y desincentivar el uso del automóvil sin querer eliminarlo, el automóvil nos va a acompañar siempre pero hay que entregar otros medios de poder trasladarse y realizar la convivencia en el poco espacio público que tenemos disponible para todos”, puntualizó el director de la Secplac.



CONEXIÓN DE CICLOVÍA A CARRETERA EL COBRE

En los próximos días comienza una segunda etapa para las ciclovías del centro de Rancagua que no consiste en expandir aún más el alcance de la red, sino, más bien en interconectar las vías existentes de Almarza y Alcázar con Millán (viejo) y así llegar hasta la Carretera El Cobre. Agliati manifestó que “con esto esperamos consolidar ya una red bastante sólida para los ciclistas porque entendemos que más que ir creciendo necesitamos solucionar esos pequeños nudos, siendo los anteriores uno de los pendientes”, el proyecto debería estar finalizado en noviembre.

Finalmente, el arquitecto urbanista, hizo un llamado a la comunidad a interiorizarse de los planes comunales de desarrollo y mejoramiento visitando la página web del municipio: www.rancagua.cl; donde se encuentra el formulario de la consulta ciudadana para el mejoramiento de espacios públicos y también el mapa completo de las redes de ciclovías de la comuna.



Mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semi peatonales del casco histórico del centro de Rancagua

“Renovar las principales arterias de flujo peatonal y espacios públicos del casco histórico de la ciudad de Rancagua las cuales corresponden a sus ejes peatonales, semi-peatonales, espacios públicos y calles de conexión importantes dentro del casco Histórico, a través de un mejoramiento integral de los mismos, con el propósito de erigir una imagen renovada del centro histórico, y la vez determinar, reforzar y poner en valor, la identidad reconocible de la ciudad. El paso previo para materializar esta recuperación es el desarrollo del diseño, arquitectura, paisajismo y especialidades de las intervenciones definidas, y constituye la esencia de la presente propuesta pública, la que atendida su complejidad exigen la selección de equipos profesionales sólidos y con un alto nivel de especialización”.

Extracto de la licitación pública levantada por el municipio de Rancagua.