Desfile del 2 de octubre regresa al Estadio El Teniente

Lo anterior ocurrirá pese a que la consulta ciudadana, convocada por Intendencia ,votó en su mayoría por su realización en las calles de Rancagua. Desde el Gobierno arguyeron razones de seguridad, planteadas por Carabineros.

A mediados de este año Intendencia llamó a participar en la consulta ciudadana que invitaba a votar por el lugar donde se realizaría el desfile del 2 de octubre, debiendo elegir entre llevarlo a cabo en el Estadio El Teniente o en Avenida España de Rancagua. A semanas del evento, ya hay humo blanco: el acto volverá al primer recinto, pese a que la mayoría se inclinó por su desarrollo en las calles de la capital regional.

En palabras de la seremi (s) de Gobierno, Natalia Sánchez, lo anterior obedece a una sugerencia de Carabineros. “Ante cualquier organización y planificación (de estas acciones), se debe contar con los antecedentes técnicos respectivos. El informe es lapidario, considerando que ya se tiene experiencia en cuanto a su ejecución en dos sitios específicos. La misión de Carabineros es resguardar el orden público y que estas ceremonias tengan el menor impacto negativo en la comunidad, velando por el bien común y mayor”.

En ese sentido, la autoridad agregó que la recomendación fue realizar el desfile en el Estadio El Teniente. “Indican que efectuarlo allí minimiza al máximo las consecuencias negativas en el tránsito y en la seguridad de los espacios aledaños a los sectores”, comentó. Esto, en vista de que llevarlo a cabo en Avenida España implicaría “una invasión masiva a las vías”, con perjuicios a la propiedad privada, en todo lo cual incurren personas “que no hacen uso adecuado” de las calles.

En cuanto a la consulta ciudadana, la seremi detalló que “siempre existió una voluntad” de someter a votación el proceso, con el fin de democratizar la toma de este tipo de decisiones. “Algunos cuestionaron que esta iniciativa no sería representativa, otros la apoyaron. Hubo una ventaja respecto a hacer el acto en la calle. Ese antecedente se puso a disposición de la mesa de coordinación liderada por el intendente (Pablo Silva), donde participan representantes de la Municipalidad de Rancagua, del Ejército, Carabineros y de Seguridad Pública. En vista de ese análisis, unánimemente la mesa resolvió resguardar el bien común y votó que lo mejor era trasladar la ceremonia al Estadio El Teniente”.

En relación a si es verdad que el desfile se realizará en el recinto deportivo fruto de una falta de presupuesto para ejecutarlo en las calles, Sánchez lo descartó de modo rotundo. “Lo desmiento de manera lapidaria. En esto hubo un fundamento técnico”, arguyó. En referencia a cómo llevarán a cabo la repartición de entradas, la seremi (s) de Gobierno sostuvo que aquello “todavía no está definido”.

“No he sido nunca consultado por el intendente respecto del cambio del lugar del desfile.”

Desmintiendo lo asegurado por la seremi (s) de gobierno sobre que la realización del desfile en el estadio fue aprobado por el municipio de Rancagua, el alcalde Eduardo Soto aseguró nunca haber sido consultado sobre el tema. “Nosotros nos alegramos mucho cuando se tomó la decisión de hacerlo en la calle y lamento este cambio de opinión”, aseguró. Al mismo tiempo Soto señaló que sí fue informado sobre que se realizaría un proceso de consulta a la comunidad, “pero nunca supimos del cierre del proceso ni mucho menos de sus resultados”, señaló.

Además resaltó que esta decisión del intendente es un retroceso, “en todas partes los desfiles se hacen en la vía publica, en todas las ciudades la comunidad tiene derecho en participar en la celebración , excepto en la ciudad de Rancagua donde se priva al municipio de la posibilidad de ser parte de las decisiones.”

La seremi(s) asegura que la decisión fue tomada en forma unánime por una mesa, donde participaba el municipio de Rancagua.

El que toma las decisiones a nombre del municipio soy yo como alcalde y no he sido convocado a ninguna reunión para definir si se cambia o no el lugar del desfile. Si participó en alguna reunión de coordinación algún funcionario, ninguno estaba facultado para opinar en ese tema que le corresponde por una parte al intendente o a la persona que el designe y por otro al municipio en la persona que del alcalde que soy yo. Y yo no he sido considerado ni consultado.

¿Que le parece esto que se dice que Carabineros no recomendaría el desfile en la calle por problemas de seguridad?

Ese mismo argumento podríamos considerarlo en torno al estadio, cuando hay desfile o hay futbol se entorpece el tránsito , se corta la circulación en varios puntos. En fin, siempre que hay un acto masivo trae consecuencias anexas pero eso no implica que en todo Chile, en todas las ciudades se realicen sus desfiles en la vía pública. Este es el único caso en que hay que conseguirse una entrada, donde muchos quedan con ganas de ir y muchos de los que obtienen entradas no van y terminamos con un estadio semi vacío



8 mil firmas pidieron que el desfile fuera en la calle

El diputado Issa Kort consideró esta determinación como una muy mala noticia. “Habla muy mal de este gobierno que termine su gestión ciudadana encerrando un acto masivo y público entre cuatro paredes”, aseguró el parlamentario.

A su vez Kort recordó que el año 2014 -para el bicentenario de la batalla- en pocos días se reunieron más de 8.000 firmas de ranccaguinos que pedía que el desfile se realizará en la calle.

Además argumentó que “el decir que por seguridad se debe hacer en el estadio, nos permite pensar entonces que en próximos años que por seguridad se va a suspender el desfile”, aseguró.

” Esto es temor a la gente y una forma de no hacer esfuerzos por hacer bien las cosas”, remató el diputado.