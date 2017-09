Municipios de la región comienzan capacitaciones en Justicia Vecinal

Las comunas de Pichilemu, Rengo, La Estrella, Peralillo, Marchigüe, Pumanque, Rancagua, Quinta de Tilcoco, Placilla, Graneros, Nancagua, Requínoa, Coltauco, Doñihue, Codegua, Las Cabras, Malloa, Coinco, Marchigue, Navidad, Olivar y Pichidegua, participaran de las jornadas de capacitación de parte de funcionarios de la Unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia y DD.HH, con el apoyo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por medio del Capítulo Regional de Jueces de Policía Local, con el fin de conocer los alcances del programa Justicia Vecinal y su posterior implementación comunal.

La Unidad de Justicia Vecinal (UJV) es un programa del Ministerio de Justicia y DD.HH, a cargo de profesionales altamente calificados y contempla los siguientes mecanismos para solucionar las disputas: Conciliación – Mediación y Arbitraje. Las unidades de mediación ponen a disposición de las personas un modelo de atención sin costo y sin necesidad de contratar a un abogado o acudir a los tribunales. Consta de tres mecanismos de solución: mediación, arbitraje y resolución judicial de conflictos (en caso de no llegar a acuerdo). En promedio, las unidades tardan 43 días en resolver un conflicto.

“Estamos muy contentos de dar inicio a las capacitaciones de Justicia Vecinal, una iniciativa innovadora en materia de resolución de conflictos, y que busca que miles de familias a lo largo del país, cuenten con un mecanismo de administración de justicia que les entregue soluciones a sus problemas de una manera cercana, expedita y rápida”, manifestó la seremi de Justicia y DD.HH, Yosselin Moyano.

Este proyecto busca dar solución a problemas que no tienen cabida en los tribunales en lo civil, penal, laboral o familiar y, generalmente, se abordan en los juzgados de Policía Local, quedando en el juez la voluntad de tratarlos y, si no se tratan, pueden escalar en el nivel de violencia. Ante un problema la gente recurre a tres partes: al municipio, al retén de Carabineros o al juez de Policía Local. De esas tres, el Juzgado de Policía Local es el único que tiene la facultad de exigir que se cumpla su resolución.

Las capacitaciones se realizarán entre el 8 y 15 de septiembre, en las comunas de Rancagua y Peralillo y abarcará a los 22 municipios participantes.