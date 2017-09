Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán



Documental de MiraDoc

Durante la Dictadura de Pinochet, Jorge Lübbert se convirtió en un instrumento de los servicios secretos chilenos. Estos lo forzaron a trabajar para ellos, pero finalmente logró escapar a Berlín, donde la Stasi lo tomó por un agente chileno. Más tarde en Bélgica, se convirtió en camarógrafo de guerra. Hoy su hijo Andrés hace un retrato psicológico de su padre y juntos indagan en las profundidades del pasado inconcluso de su progenitor. “El color del camaleón” se llama la cinta que cuenta la historia de Jorge, quien en la actualidad tiene 60 años. Mediante este filme, Andrés Lübbert busca comprender sus habilidades de supervivencia y por qué su padre nunca habla de su pasado. El título será estrenado en Rancagua el sábado 9 de septiembre a las 16 horas, en un cineforo que contará con la participación del director. La entrada general está a $1000, mientras que estudiantes cancelan $500. La cita es en la Biblioteca Eduardo de Geyter, ubicada en Avenida Cachapoal N°90. La producción volverá a ser exhibida el 23 y 30 de este mes a la misma hora, además del viernes 22 a las 18 horas.

Teatro Regional

Hace tres años que el pianista rancagüino Hugo Llanos está radicado en Austria realizando sus estudios, pero este viernes 8 de septiembre, a las 20:30 horas, vuelve al Teatro Regional de su ciudad para lanzar su primer disco. “Un corazón al fin del mundo” es el nombre de la placa debut, en la cual Diego, su hermano que toca fagot, colaboró en tres temas. El concierto también contará con su participación, por lo que se trata de una excelente oportunidad para apreciar la técnica y talento de ambos instrumentistas. El evento es gratuito, ¡no falte!

Museo Regional

El taller “Todo Arte” de Verónica Valdivia celebra diez años de trayectoria y los festeja nada menos que con una exposición en el espacio de Estado, donde exhiben obras de los alumnos que tiene la maestra tanto en Rancagua como en Doñihue. Se trata de creaciones elaboradas con diferentes técnicas, las que reflejan heterogéneas temáticas. Y desde hoy es posible apreciar la muestra “Retrospectiva” del rancagüino Fernando Torterolo. La inauguración será al mediodía y contará con su hijo Fernando como guía, mientras que la presentación será llevada a cabo por el historiador local Guillermo Drago. Además, desde el martes puede ver tres instrumentos musicales del museo, un guitarrón chileno, rabel y arpa, los que se encuentran en la sala de Religiosidad Popular del recinto. También puede revisar una investigación al respecto, estudio que está disponible en la página web del inmueble.



Anticuchada Bailable

Este sábado 9 de septiembre, desde las 20 horas, el Club de Amigos de la Cueca Clodomiro Barril ofrecerá una espectacular anticuchada bailable. Es así como en la ocasión sonará música tropical y folclórica, con el fin de que todos los presentes salgan a la pista y que nadie se quede sentado. En pro de lo anterior, agrupaciones tocarán en vivo. El ingreso está a $2 mil e incluye un anticucho. ¿Dónde? En Gamero 240, Rancagua.

Casa del Arte

Por éxito de público, vuelve a Rancagua la comedia “A calzón quitado”. Se trata de un montaje protagonizado por Marilú Cuevas y Andy Alvarado, con el que usted podrá reír este sábado 9 de septiembre, a las 20:30 horas en Ibieta N°187, Rancagua. Las entradas son numeradas y usted puede hacer sus reservas al 2242604.

Golden Rockbar

Criss Chandía, doble oficial de Bon Jovi, llega este viernes al local más rockero de la región. ¿El objetivo? Ofrecer un show que servirá de previa al espectáculo que la banda estadounidense dará en el país este 14 de septiembre. En cuanto al sábado, Red Hot Frequency tributará a los Red Hot Chili Peppers. En la ocasión también actuará el grupo original Break Addicts. Para ambas noches, la entrada general está a sólo $1000. Como siempre, lo esperan en la Alameda N°063, Rancagua.



Sun Monticello

Una de las voces femeninas ícono del rhythm and blues de los ´80 y ´90 y estrella del pop-soul, aterriza este viernes 8 de septiembre en el Gran Arena Monticello. Es nada menos que Lisa Stansfield, inglesa que a las 21:30 horas presentará su último trabajo discográfico, “Seven”, y grandes éxitos como “All Around the World”, “The Real Thing”, “Change” y “This is the right time”, entre otros. Respecto al sábado, también a las 21:30 horas y en el mismo lugar, será el momento de disfrutar con el argentino Diego Torres, en un show exclusivo para mayores de 18 años. La gira que lo trae lo ha llevado por 54 ciudades de 17 países, donde ya disfrutaron más de un millón de personas. Para ambos espectáculos, los socios del Club MVG tienen un 20 por ciento de descuento en su entrada.