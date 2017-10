Un segundo hermano marista estaría involucrado en abusos sexuales

Luego de que nuestro medio diera a conocer los fuertes rumores que circulaban al interior de la comunidad marista sobre la existencia de un segundo caso de abusos sexuales al interior de la Congregación Marista, este jueves y por medio de un comunicado enviado a los apoderados de los diversos colegios mantiene en el país, la institución reconoció las acusaciones que pesan sobre el Hermano Luis Humberto Cornejo Silva, al mismo tiempo que señalan que se efectuó una denuncia en contra del religioso ante la Fiscalía especializada de delitos sexuales de la Zona Sur de la Región Metropolitana.

Lo anterior, según se lee en la comunicación enviada a los padres, “responde a la determinación del Hermano Delegado Provincial y el equipo de apoyo que la Congregación ha conjugado a fin de manejar esta materia”. Del comunicado se desprende que “esta situación nos duele profundamente por cuanto afecta seriamente la trayectoria de nuestra congregación educacional. Sin embargo creemos fehacientemente que debemos estar, en todo momento, al servicio de las víctimas y hacia ellas generar actitudes de perdón, justicia y reparación”. La comunicación nada dice sobre donde, ni la cantidad de casos en los que estaría siendo investigado el hermano Luis Cornejo.

Sin embargo, y según consigna La Tercera, fuentes cercanas habrían comentado que los abusos habrían sido cometidos contra cinco ex alumnos, cuatro de Quillota y uno de Santiago.

Es necesario consignar que Luis Cornejo, tuvo un paso esporádico por nuestra región entre el año 2010 al 2012 trabajando con la pastoral Vocacional Marista. De la misma manera, Cornejo se encuentra en postrado y estado vegetal desde el 2013 luego de haber sido asaltado en la ciudad de Cochabamba en Bolivia, recibiendo una herida cortopuzante en la zona torácica. Si bien al igual que en el caso del hermano Abel Perez al momento no se conocen victimas de Rancagua o San Fernando, no se descarta que pudiesen existir más casos de los hasta ahora conocidos por la Congregación.

Además cabe consignar que fuentes al interior de la Congregación señalan que los hermanos al menos desde el 2013 tienen conocimiento de estas denuncias, pero que recién ayer fue interpuesta la denuncia.

El pasado lunes, al publicar en nuestro sitio web www.elrancaguino.cl la existencia de un segundo marista involucrado en abusos, escuetamente el hermano Mariano Varona, vocero de la congregación, señaló ” si sale algo ya se van a enterar en el momento oportuno. En este momento yo no podría informar”.