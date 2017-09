Bomberos fueron atacados con piedras mientras atendían una emergencia en población San Hernán

Desconocidos habrían encendido fuego a un vehículo, impidiendo que Bomberos controlara la situación.



Fernando Ávila Figueroa



Una compleja situación vivió la noche del domingo personal de Bomberos de la comuna de San Fernando, esto luego de que acudieron a atender una emergencia relacionada con el incendio de un vehículo en la Población San Hernán.

Según señaló el capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de San Fernando, Rodrigo Larraín Castillo, la emergencia indicaba el incendio de un vehículo en la población San Hernán. Una vez en el lugar no había presencia de disturbios o desmanes, pero les pareció extraño que el móvil estuviera cruzado en la vía, pensando que podía haber sido un desperfecto mecánico de este, o un accidente.

Cuando comenzaron a controlar la situación, residentes del lugar proceden a lanzar improperios que indicaban que no se apagara el fuego, ya que se trataba de una protesta relacionada con el 11 de septiembre. Voluntarios recibieron impactos con piedras, así como el carro también recibió impactos de dichas piedras, no registrándose personas heridas gracias a la protección que llevaban los voluntarios. El carro B-3 recibió daños en su máscara y con una botella con un líquido que no pudo ser determinado.

Según el capitán, se trataba de un vehículo relativamente antiguo, Peugeot 205, el que pertenecía a un habitante del sector. Tras el hecho los voluntarios se retiraron sin que fuera controlado en su totalidad el fuego, sin embargo, una vez que llegó Carabineros, se logró controlar a la gente, y controlar la emergencia en su totalidad. Durante el resto de la noche Bomberos no debió acudir a nuevas emergencias relacionadas con protestas.