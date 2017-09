Ecos del empate 2-2 entre O’Higgins y Universidad de Chile

Gabriel Milito y sus jugadores opinaron respecto al amargo resultado como fue calificado, ya que los celestes llegaron a estar en ventaja por 2-0.



Tras el empate 2-2 entre la U y O’Higgins el sábado por la noche en el estadio Nacional, en el conjunto celeste analizaron el partido y el resultado desde diversos puntos de vista.

En ese sentido, el primero en declarar fue el técnico Gabriel Milito. El DT, expuso que “hoy todo el equipo fue bastante valiente para venir e intentar imponernos, que por momentos lo logramos y por momentos no, pero no por defectos nuestros, sino que por virtudes del rival”.

Junto con ello, el ex Barcelona aseguró que “hasta los 70 o 75 minutos lo hicimos muy bien, después lógicamente apareció el cansancio, tuvimos que hacer modificaciones, todas ellas por desgaste físico o por molestias musculares”. A lo anterior, se sumar que esas salidas, dijo, le impidieron hacer cambios tácticos “que nos permitieron sostener lo que habíamos hecho en esos primeros 70 minutos”.

Además, el estratega señaló que a la luz de cómo se dio el resultado, expuso que “es una pena haber empatado este partido porque, en todo momento, lo tuvimos bastante controlado, y solo al final nos fueron metiendo y con uno menos se puso muy cuesta arriba el partido”.

De paso, recordó que, iniciando el segundo lapso del encuentro, “tuvimos varias chances para haber aumentado el marcador, y lamentablemente no lo conseguimos, porque el esfuerzo fue muy grande y considero que lo merecíamos”.

Para cerrar, el DT manifestó que después de lo visto en Ñuñoa, “el equipo poco a poco se va pareciendo a lo que nosotros pretendemos. Partido a partido vamos dando pacitos hacia adelante y valoro eso, que el equipo vaya tomando forma”.

Y que, el rendimiento superlativo que se vio en largos pasajes, “debemos sostenerlo los 90 minutos. Hoy todavía no lo podemos consolidar y por eso terminamos físicamente justos”.

UNA SENSACIÓN EXTRAÑA

Después de Milito, fue el turno de los protagonistas. En primer término, el defensor Raúl Osorio, dijo a El Rancagüino que “nos vamos con una sensación extraña. En el camarín estábamos fastidiados porque la idea era haber ganado”.

Justamente, dijo que tras ir dos a cero arriba, “nos hacen un gol y después con la expulsión (de Juan Fuentes por doble amarilla) te cuesta un poco más, especialmente por la calidad de este equipo”.

De paso, el oriundo de Graneros sentenció que “vamos asimilando la idea de lo que quiere el profe, creo que salimos de igual a igual contra la U, un gran rival”.

Por su parte, el volante Alejandro Márquez, aseguró que “por como de dio el partido, creo que es un empate con gusto amargo”.

Además, expuso que “estuvimos en ventaja casi la totalidad del encuentro y al final, que nos empaten, creo que no lo merecíamos porque hicimos un esfuerzo gigante”.

Al igual que Osorio, el oriundo de Loncoche considera que “desde que llegó el profe, nosotros estamos agarrando su mano y necesitamos seguir así”.

En tanto, Franz Schultz, puntualizó que el resultado termina siendo “dos puntos perdidos, íbamos ganando 2-0 y nos empatan a dos”.

En todo caso, dijo que “quedamos con una sensación dulce, no amarga. Atacamos cuando se debía, pero a la U y los grandes hay que atacarlos. Nos plantamos de igual a igual y de esta forma tenemos que jugar contra los equipos que vengan”.