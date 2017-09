Diputados por Rancagua solicitan pronunciamiento de Ministro Fernández por desfile del 2 de octubre

– Aún se mantienen en el aire las repercusiones de la decisión de la máxima autoridad regional por regresar el evento a la pista de recortán del Teniente, pese a un creciente interés de la ciudadanía por ver el desfile en las calles de la comuna.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco.

Luego de que el Gobierno Regional decidiera regresar el evento masivo al reducto futbolístico de la comuna, fueron los diputados en ejercicio por Rancagua , Issa Kort (UDI) y Juan Luis Castro (PS), quienes hoy martes y en el Congreso, presentaran un oficio dirigido al titular de la cartera del Interior, Mario Fernández, exigiendo respuestas y antecedentes técnicos que expliquen de manera clara, a juicio de los congresistas, la negativa del Intendente Pablo Silva, por mantener en las calles el tradicional desfile cívico y militar del 2 de octubre.

Consultados ambos diputados por esta idea, tanto Kort como Castro, fueron categóricos en señalar que Pablo Silva, no habría fundamentado de manera suficiente la decisión de regresar al Estadio el desfile, por lo mismo, el oficio pretende que se dé cuenta de los criterios que se tomaron en cuenta para este cometido y dependiendo de la respuesta de Mario Fernández, ambos diputados le harán llegar una carta directamente a la presidenta Michelle Bachelet.

Por su parte, Juan Luis Castro, tuvo duras palabras para la decisión del Intendente de O’Higgins, asegurando que Silva “no escucha a la ciudadanía y pese a haber tomado una idea mal implementada como sacar el desfile a la calle, pero no por eso vamos a quitar la escenografía que había ido pavimentando para que la gente abiertamente pudiera observar el desfile y participar de él sin tener que pedir una entrada, hacer una fila o pelearse un cupo que al final era un enredo de favoritismo y amiguismo y encuentro lamentable este nuevo error más del intendente”.

Juan Luis Castro acusa intervencionismo político de intendente Silva

Un segundo reclamo, esta vez a título personal, es la que hizo Juan Luis Castro, respecto al que el congresista califica de “intervencionismo político” en actos públicos de la intendencia. Castro ejemplifica que “en ceremonias de Vivienda, como el que ocurrido hace algunos días en Doñihue, donde hay licencias que se permiten determinadas personas a favor de determinados candidatos o sectores políticos en actos de Estado. Eso es inaceptable y motivo de queja”, aseguró.

REACCIONES DE CANDIDATOS DE DISTRITO 15

Eduardo Vergara (PPD): La carta parlamentaria del PPD en la comuna, quiso relevar tres puntos, enfatizando que hay temas mucho más importantes que llevar al Congreso.

Vergara, explicó que “es impresentable que los vecinos de Rancagua tengan que preocuparse de conseguir una entrada para asistir a una fiesta que es de todos, de ellos mismos, de nosotros. Creo que polarizar el debate entre el estadio y la calle se está tornando en un espectáculo políticamente conveniente e innecesario, especialmente cuando hay tanta preocupación y necesidad para que los liderazgos reales ayuden en temas como la seguridad que aqueja a la ciudad. Es ahí que me gustaría ver a las autoridades llevando temas al Congreso, al Municipio, al Gobierno. Hay que parar el show. El Desfile debe partir en la calle, para que la fiesta sea de todos; y terminar en el estadio, para que algunas autoridades puedan sentirse importantes y regalar entradas”.

Diego Schalper (IND/RN): el autodenominado diputado joven de Piñera, fue crítico respecto a la decisión de sacar el desfile de las calles, señalando que “si uno cree que la ciudadanía está empoderada no puede sino trasladar el desfile a las calles. Nosotros que creemos en la democracia, en la transparencia y apertura no podemos sino creer que el desfile debe ser en la calle, yo quiero a los ciudadanos conectados con lo que está pasando y no filtrados”.

“Aquí lo que pasa es que Estadio se presta para que vayan los públicos de interés de aquel que entrega las entradas y a nosotros nos interesa que esté accesible a todos. El desfile es un acto democrático y quizás acá las autoridades están demandantes de aplausos porque ayer enl Te Deum (evangélico) los aplausos escasearon”.

Andrés Lorca (DC): la carta parlamentaria falangista, por su parte, tuvo una aproximación desde su rol de padre. Por lo mismo, Lorca, señaló que el desfile debe ser en la calle. “En el tema del Estadio siempre se ha prestado para alegatos por las entradas y gente que se quedaba afuera, yo creo que el desfile debe ser en las calles para que aquel que quiera ver a su hijo en una u otra esquina lo pueda hacer, esto debe ser algo democrático y abierto”.

“Yo soy padre y apoderado Marista y a todos les gusta ver a sus hijos e imagínate que yo no pueda acceder a ver mis hijos porque tengo imposibilidad de adquirir una entrada y eso también para el resto de la familia, abuelitas, hermanos o tías; en la calle en cambio tienes la posibilidad de que todos lo vean”, puntualizó Andrés Lorca.

Ver También: 8 mil firmas pidieron que el desfile fuera en la calle

EDITORIAL: Una muy extraña decisión sobre el desfile del 2 de octubre