Gremios del turismo y comercio preocupados ante hechos delictuales en el casco histórico de Rancagua

-El presidente de la Cámara de Turismo de la ciudad, Fernando Miranda, señaló que la situación afecta al turismo y a la imagen que ellos intentan mostrar de la ciudad.

Fernando Ávila Figueroa

Los últimos hechos delictuales que han ocurrido en el casco histórico de Rancagua mantienen alerta a los diferentes organismos de fomento al comercio y al turismo, quienes ven que hechos como estos, que incluso hace algunos días dejaron a un delincuente fallecido en pleno centro de Rancagua, no hacen más que perjudicar el turismo y el comercio.

Cabe recordar que el presidente del Barrio Gastronómico de Rancagua, Diego Romero, encabezó la entrega de diez propuestas al municipio de Rancagua, entre las que destacan poder invertir en cámaras de seguridad desde lo público y lo privado, debido a que sostiene que están muy preocupados por la seguridad, tanto de ellos como locatarios y de los clientes. “El objetivo es que la gente tenga un mayor grado de seguridad en el centro de Rancagua, y para quienes llegan desde otras comunas y regiones. La idea es poder dar a conocer el Barrio Gastronómico a nivel nacional, pero si existe inseguridad, esto no es posible”. Asegura que muchos de los locatarios han invertido recursos en seguridad, la que en muchos casos no ha logrado el objetivo principal, ya que se requiere de un trabajo en conjunto con organismos como Carabineros y Municipio.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Rancagua, Fernando Miranda, dio a conocer que como gremio también están preocupados del tema, ya que se trata de algo que afecta al rubro y a la imagen que ellos intentan mostrar de la ciudad y que afecta a todos los habitantes. Agregó que muchos de los socios son parte del Barrio Gastronómico, el que circunda desde calle Freire, San Martín, Millán y Alameda, donde han ocurrido una serie de atracos y asaltos, sumado al comercio clandestino y ambulante que invade la ciudad.

Según Miranda, esta situación “contribuye a fomentar la delincuencia y ensuciar la ciudad, alterando el transitar de las personas en sectores como el Paseo Independencia”. Destacó que también pertenecen al Comité de Desarrollo del Servicio Nacional de Turismo y a un Comité junto al municipio de Rancagua, donde actualmente abordan el tema de seguridad comunal, esto ad portas de celebrar una importante festividad, la Fiesta Nacional del Día del Vino, la que se desarrollará el 30 de septiembre. En la oportunidad, en el paseo peatonal Estado, desde la plaza hasta calle Millán, habrá viñas, patio de comidas, stands, folclor, por lo que trabajan para contar con seguridad extra, contratando incluso guardias.

Fernando Miranda añadió que son parte de la iniciativa del Barrio Gastronómico en relación al plan de seguridad que entregaron al municipio, ya que lo que más pretenden es promover un turismo, sano, seguro, tranquilo, y que Rancagua sea verdaderamente un destino turístico.

COMERCIO

Por su parte, para el Presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo de O’Higgins, Rodrigo Zúñiga, la situación del aumento de la delincuencia en la capital regional también le inquieta, sosteniendo que han mantenido conversaciones con diversas autoridades para enfrentar dicho aumento. “Hace algún tiempo nos reunimos con el capitán de la Primera Comisaría junto al Alcalde de Rancagua, planteando nuestra preocupación por el aumento de la delincuencia y del comercio ilegal en las calles del centro. Además, la semana pasada, nos reunimos con representantes de la Fiscalía de la ciudad para buscar, de forma conjunta, una manera de frenar dicho aumento. Si no hay un cambio en las leyes de nuestro país no los podremos frenar, puesto que es mucho más rentable para los delincuentes cometer delitos en Chile que en cualquier otro país, ya que al día siguiente salen libres porque sus defensores siempre encuentran la fórmula para hacerlo”, reclamó.

Para la solución de este problema país, dice Zúñiga, “debemos tener el apoyo de la ciudadanía, de todos los parlamentarios y de todas las bancadas. Estamos dispuestos a apoyar cualquier acción que vaya dirigida a la solución de este grave problema. Todo en pos del Comercio y el Turismo de nuestra ciudad”. .