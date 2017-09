Caso Caval: Corte de Apelaciones revoca sobreseimiento temporal de Herman Chadwick

Fernando Ávila Figueroa



Este miércoles la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó revocar el sobreseimiento temporal del síndico de quiebras, Herman Chadwick, esto en la investigación enmarcada en el delito de ventajas indebidas en el caso Caval.

Para el abogado Luis Masferrer, era una resolución que estaba dentro de lo esperable, dejando sin efecto el sobreseimiento temporal de la causa, por lo que habrá que seguir adelante con ella de acuerdo al plazo de investigación que se fijó en su oportunidad.

Por su parte el abogado, Manuel Navarrete, manifestó su conformidad debido a que la Corte de Apelaciones, rechazó la apelación presentada por el señor Herman Chadwick, ya que no se reúnen los requisitos para determinar el sobreseimiento definitivo, debido a que hay antecedentes suficientes en la causa que ameritan una discusión en estrado, lo que se hará en el juicio oral respectivo.

Recordó que la defensa indicaba que no estaba a cargo de la contabilidad de la empresa, situación que es equivoca, ya que es el síndico o liquidador quien está a cargo de la declaración de los impuestos respectivos, y es el quien es el responsable del tributo.

Para el asesor de la Fiscalía, Octavio Rocco, tenían argumentos que los hacían esperar una buena acogida de la Corte, por lo que solicitaron que se prosiga con la causa para preparar el juicio oral correspondiente, lo que indica que en esta causa ya no hay suspensión, el procedimiento seguirá, ya que la petición de sobreseimiento definitivo por delitos tributarios se rechazó. Los delitos tributarios eventualmente serán objeto de acusación y juzgamiento, al no haber paralización ni temporal ni definitiva.