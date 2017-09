Excedentes de Codelco bordean los mil millones de dólares

 Empresa destacó que en seis meses casi duplican lo generado en todo 2016.



Satisfacción existe en Codelco por los buenos resultados que la minera estatal obtuvo en el primer semestre de este año. El presidente ejecutivo de la empresa, Nelson Pizarro, precisó que Codelco generó US$ 990 millones “gracias a una gestión disciplinada, la reducción de costos y el mejor precio del cobre”. Agregó que si bien el alza del metal rojo es una buena noticia para Chile, “en Codelco nos mantendremos firmes con los planes de ahorro y productividad, pues nuestra exigente cartera de inversiones depende de nuestra gestión”.

Explicó que a pesar de la caída en la ley de mineral en 2,8%, la compañía estuvo en línea con su meta de producción fijada con Hacienda, con 798 mil toneladas de cobre fino, las que se elevarán a 1,7 millones de toneladas a fines de año, según el presupuesto de la compañía.

En materia de costos, Codelco sigue mejorando su competitividad en relación al promedio del resto del sector. En este período los costos directos estuvieron un 11% por debajo de la media de la industria nacional, una cifra que ha mejorado sustantivamente desde 2013, cuando los costos de la estatal estaban 10% por sobre el promedio de su competencia. “Las efectivas medidas adoptadas para reducir los costos en 30 centavos a partir de 2014 a la fecha, permiten que hoy día Codelco sea una empresa más competitiva y, por ende, que ahora, cuando los precios están subiendo, logremos entregar al país este nivel de excedentes”, afirmó Pizarro.

Tanto el costo directo (C1) como el costo neto a cátodo (C3) cumplieron las metas de la estatal. El C1 alcanzó los 131,7 centavos de dólar la libra (c/lb), que en relación al mismo semestre del año anterior representa un alza de 3%. Este aumento se explica por la disminución de la producción comparada con igual semestre del año anterior, la caída del tipo de cambio y el mayor precio de los insumos. Por su parte, el C3 cayó en 3%, de 210,9 c/lb a 204,4 c/lb, gracias a la diferencia de cambio y la depreciación del dólar.

Lo anterior y el mejor precio del cobre, que mostró un alza de un 22% con respecto al primer semestre de 2016, fueron las variables relevantes en el logro de las metas.

“Teníamos proyectados excedentes por US$ 66 millones, pero terminamos multiplicando quince veces este compromiso y en estos seis primeros meses generamos casi el doble de lo que entregamos en todo 2016. Estos buenos resultados no sólo son fruto del precio del cobre, sino también de la gestión. En Codelco, además, aprendimos la lección y sabemos que ahora es tiempo de mantener la austeridad y la disciplina”, indicó el presidente ejecutivo.

Nelson Pizarro agregó que el futuro de la empresa, esto es, la ejecución exitosa de sus proyectos de transformación, depende de esos factores. “Para mantener nuestro liderazgo en la industria del cobre y ganarnos el derecho a seguir siendo capitalizados, es absolutamente necesario que alcancemos nuestras metas de productividad y costos, esfuerzos que nos permitirán llevar a puerto la batería de proyectos que estamos impulsando en este período de tránsito hacia una nueva minería, sustentable, tecnológica, automatizada, ejemplo de excelencia operacional”, declaró.

Respecto a otros indicadores financieros relevantes, el Ebitda consolidado del período alcanzó los US$ 2.289 millones, un 89% mayor al registrado el primer semestre del año pasado. Cabe señalar que esta cifra se logró con un precio promedio del cobre de 261 c/lb, similar a aquel alcanzado en el pasado reciente con un precio sobre los 300 c/lb, esto, gracias a la disminución de los costos.

CIFRAS RELEVANTES PRIMER SEMESTRE:

US$ 990 millones de excedentes, casi el doble que en todo 2016.

798 mil toneladas de cobre fino de producción propia, dentro del rango comprometido.

Costos directos 11% menores al promedio del resto de la industria. Considerando los costos directos de Codelco de 2013, éstos han bajado más de 30 centavos.

17% será la caída total de la ley de mineral entre 2013 y 2018.

22% más alto ha sido el precio del cobre en 2017 en comparación al año pasado.