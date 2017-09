Proyecto para hacer el desfile en las calles había sido aprobado por el CORE

– Fernando Verdugo, presidente del Consejo Regional , señaló que “se nos pidió un proyecto de casi 10 millones para solventar el arriendo de graderías y ahora nos preguntamos qué fue lo que pasó en el camino, cómo fue que llegamos de una solicitud de inversión súper clarita y cómo es que hoy nos enteramos por la prensa que en definitiva vamos a tener el acto del desfile en el estadio”.



– Diputados por Rancagua se muestran completamente contrarios a la medida adoptada por la intendencia y a las explicaciones dadas en torno a temas de “seguridad” para llevar el desfile al estadio. “Carbineros está para obedecer no para decidir”, señaló el diputado Issa Kort.



– Para Carabineros en 2016 era más seguro realizar el desfile en la calle y no en el estadio

Juvenal Arancibia D./ Luis Fernando González

Fotos: Marco Lara.

Cumpliendo con lo anunciado, los parlamentarios Issa Kort y Juan Luis Castro presentaron en el Congreso este martes el oficio dirigido al Ministro del Interior Mario Fernández, solicitando la clarificación de 6 puntos relacionados a regresar el desfile del 2 octubre al Estadio El Teniente.

Sobre estos puntos, antes mencionados, los congresistas solicitan saber: si existe una evaluación de los organismos públicos sobre el desfile realizado el año 2016; cuáles son o serían los problemas de seguridad para este 2017; las razones de la suspensión de la consulta pública anunciada por Intendencia; revisar la medida de hacer el desfile en el estadio y poder regresarlo a las calles; de persistir la idea del estadio, entregar antecedentes como capacidad del reducto, cantidad y forma de entrega de entradas, etc; de mantener la decisión de hacer el desfile en el estadio informar que pasa con agrupaciones que desfilen a caballo como clubes de huasos.

En Rancagua, en tanto, en la sesión del martes del CORE se presentaría la moción para aclarar qué pasó con el proyecto del 2% presentado por el mismo Intendente referente al arriendo de graderías para la realización del desfile en las calles y la razón que tuvo la autoridad para dar pie atrás, teniendo ya aprobados 10 millones de pesos para este concepto.

Fernando Verdugo, presidente del CoRe, señaló que “se nos pidió un proyecto de casi 10 millones para solventar el arriendo de graderías y ahora nos preguntamos qué fue lo que pasó en el camino, cómo fue que llegamos de una solicitud de inversión súper clarita y cómo es que hoy nos enteramos por la prensa que en definitiva vamos a tener el acto del desfile en el estadio”.

Lo anterior, quiso ser atendido a primera hora del martes por el General José Rivera, Jefe de la Sexta Zona de Carabineros y posteriormente por la Seremi (s) de Gobierno, Natalia Sánchez. “Carabineros generó un contundente informe en el cual señalábamos que era importante y fundamental retornar el desfile al estadio por el caos vial que esto genera; la construcción, vale decir tenemos un estadio que puede recibir cómodamente a las personas que concurren a ver el desfile de las escuelas matrices y quieren ser parte de esto”, explicó Rivera.

Renglón seguido, Natalia Sánchez, Seremi (s) de Gobierno, argumentó que “esta decisión se tomó en base al informe de Carabineros” analizando el impacto que el evento supone para los vecinos de Av. España y Av. Grecia, determinando que el carácter masivo de la iniciativa es mucho más manejable en un recinto cerrado.

Respecto a la consulta ciudadana, Sánchez aseguró que “el intendente puso a la mesa un análisis más técnico para poder recibir consideraciones y también las aprensiones que pudieran aportar las distintas autoridades que asistieron y la decisión fue unánime por todos los que asistieron y quiero ser categórica y reiterativa en este tema porque eso se tradujo en una proposición bastante concreta hacia el intendente y se formalizo en el informe de Carabineros”.

Cabe destacar que un oficio emitido por el Intendente Pablo Silva, a pocas horas del inicio de la sesión del Consejo Regional, solicitó formalmente retirar el proyecto de carácter regional “Desfile Cívico Militar 203 años de la Batalla de Rancagua” y por ende de los recursos solicitados para el arriendo de implementos para realizar el evento en la calle.

De la misma manera, y sin adelantar más detalles, la Seremi (s) de Gobierno explicó que se ha tomado la determinación de que la entrada al desfile sea abierta y gratuita a la ciudadanía, rescindiendo de las polémicas generadas por la repartición de entradas, esperando además poner punto final al dilatado tema.

Consultado sobre lo señalado por la seremi el diputado socialista Juan Luis Castro entregó una dura respuesta. “ Si fuera porque el desfile lo organizara Carabineros, entonces la pregunta es porque se hizo el año pasado si era tan inseguro hacerlo”. Además el parlamentario irónicamente señaló “entonces entreguémosle en un homologo la parada militar del 19 de septiembre a Carabineros de Chile y no al Gobierno de Chile que lo organiza tradicionalmente. Me parece una explicación básica y francamente inverosímil”, remató.

Por su parte el otro diputado representante de Rancagua en el parlamento el UDI Issa Kort coincidió con Castro en asegurar que eran unas malas explicaciones. “ Encuentro lamentable que el intendente regional, a cargo de representar al gobierno de la presidenta Michelle Bacehelet en la región de O´Higgins, este dando escusas y no soluciones. Yo creo que este tipo de cosas se soluciona con razones de peso y no evocando escusas que no compartimos porque pueden ser cambiadas”. El parlamentario aseguro que bastaba la voluntad de una autoridad para conseguir determinado objetivo, “pero acá no vemos voluntad ni menos decisión de poder hacer una actividad masiva de carácter público y abierto a toda la ciudadanía. Este tipo de situaciones retrata porque el gobierno tiene el nivel de popularidad que tiene, es decir básico”, argumentó. Además señaló solicitar a la Contraloría que audite que sucedió con los recursos aprobados por el CORE para realizar el desfile en la calle y que finalmente no serán utilizados para ese fin.

El también historiador además señaló que para él el tema no está zanjado y que seguirá luchando para que el desfile se realice en la calle. “Tenemos todas las herramientas, los equipos técnicos para enfrentar una actividad masiva, sin embargo se le tiene temor a la respuesta abierta y ciudadana (….)Voy a luchar hasta el día 2 de octubre, en la mañana si es necesario para conseguir que el desfile en la calle. No lo hago como un tema de campaña, llevo 4 años insistiendo en este asunto. Aquí quien está haciendo una campaña de desprestigio de toda la política es el gobierno regional, al no querer entregar razones de peso para no desarrollar un acto masivo y público”, sentenció..

En 2016 era una buena idea para la intendencia y Carabineros realizar el desfile en la calle

Según se puede leer en la página web del gobierno regional, para el intendente Pablo Sillva en 2016 era una muy buena idea realizar el desfile en las calles.

“Volver este hito a las calles nos permitirá que las familias tengan la posibilidad de ir tranquilamente, que no se produzcan problemas por las entradas y que la comunidad pueda disfrutarlo donde quieran. Esto nos pone muy contentos”, manifestó en ese momento.

También en el sitio web de la intendencia se lee que el año pasado para Carabinero era mejor realizar el desfile en las calles y no en el estadio. En 2016 el comandante de Carabineros de Chile, Sergio Carrasco Gutiérrez, explicó que para la institución esta medida “representa un beneficio, toda vez que es un problema cuando se desarrolla en el estadio. A nosotros nos permitirá actuar con mayor agilidad y tener una pronta reacción ante cualquier eventualidad que se pueda producir”.

Ver También: 8 mil firmas pidieron que el desfile fuera en la calle

EDITORIAL: Una muy extraña decisión sobre el desfile del 2 de octubre