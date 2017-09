Gobernadores regionales deberán tener políticas “coherentes” con las políticas públicas nacionales

Las funciones generales y de ordenamiento de los gobernadores regionales deberán ser coherentes con las políticas públicas nacionales. Este fue uno de los acuerdos de la Comisión Mixta que pese a las diferencias entre los integrantes , ” avanza, lentamente, pero se avanza”, señaló el senador Rabindranath Quinteros, presidente de la instancia parlamentaria compuesta por diputados y senadores, encargada de resolver las divergencias surgidas sobre el mensaje de fortalecimiento de la regionalización, que contiene las normas del traspaso de competencia para las nuevas autoridades regionales.

Los legisladores avanzaron, entre otros, despejando algunas dudas referidas a aclarar “algunos conceptos y vocablos, porque algunos opinan que podrían provocar problemas de intereses a futuros”, precisó el senador Quinteros. Así, se acordó no modificar el artículo referido a las funciones generales y de ordenamiento, en donde la palabra “COHERENCIA” era la que estaba en tela de juicio, pero sí se pactó la elaboración de una definición consensuada para este calificativo.



De este modo, el artículo 20 bis quedó: “Las funciones generales y de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, incluidas aquellas que se ejerzan en virtud de una transferencia de competencia, serán ejercidas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. (…)”

DIFERENCIAS

Durante las sesiones los legisladores han dejado en evidencia que si bien se avanza no hay y una única visión para este proyecto de ley. “Suponíamos desde un comienzo que no sería fácil la legislación de este proyecto, por diferentes circunstancias, pero estamos tratando de que se entienda de que le hace bien al país, que se entienda que Chile nunca va a llegar al desarrollo si no desarrolla a sus regiones y para eso necesitamos una ley de descentralización”, argumentó el senador Quinteros. “Queremos entregarle la certeza a las personas de que para los que somos regionalistas, estamos convencidos de la necesidad de tener gobiernos regionales de verdad, con facultades para el gobernador regional y con facultades para el consejo, con autonomía y con financiamiento”, agregó.

Sin embargo, en otra vereda, la senadora Ena Von Baer contextualizó que “aquí estamos partiendo de un proyecto que le entregaba atribuciones a un intendente designado y sobre eso se decide elegir al gobernador, pero al gobernador no se le van a entregar atribuciones con autonomía, sino que todas son en concordancia con las políticas públicas nacionales y que finalmente quien va a decidir si es que la política regional está en concordancia con la nacional, va a ser el Ministro, por lo tanto el gobernador no va a tener autonomía, como por ejemplo hoy día sí la tienen los municipios”.



A juicio de la legisladora, “el Ejecutivo ya tomó un camino, y es que se le entregan atribuciones al gobernador electo -con el 40% de los votos- pero éstas se le entregan siempre y cuando las políticas que realicen estén en coherencia con las políticas nacionales, eso para mí no es descentralización de verdad, ni tampoco descentralización en serio”.

“Me gustaría que, aunque sean menos atribuciones, que éstas tengan ciertos grados de autonomía. Yo había propuesto es que si había una contienda de competencia entre el gobernador regional y el ministro del ramo, entonces decidiera un tercero, pero se definió que decidirá el ministro; entonces, estamos avanzando en un proyecto que el que “todo cambia para que nada cambie”, porque finalmente todo se solucionará en Santiago”.