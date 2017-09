Los hermanos maristas y el abuso sexual como delito imprescriptible

El abuso sexual infantil (A.S.I.) ha sido calificado por Naciones Unidas como un delito equivalente a la tortura. Desde hace varios años -y muy recientemente en octubre de 2015- el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas viene explicitando la necesidad de que el Estado de Chile avance hacia mejores estándares de protección de los niños, niñas y adolescentes en una pluralidad de materias. En particular, en su último informe, el Comité reitera su recomendación de establecer la imprescriptibilidad de delitos de agresión sexual y comercio sexual con menores. (1)

En nuestro país, se estima que por año, las denuncias motivadas por un abuso sexual son cerca de 20 mil; siendo 50 a 60 niñas/os y adolescentes cada día, los que serán victimas del abusos. Se entiende así, que del total de víctimas de delitos sexuales en Chile, más del 70% son menores de edad, y por cada víctima que denuncia, otras seis no lo harán. (2)

Un número ejemplar de países como Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, México y Argentina han eliminado la prescripción de los abusos sexuales. Argentina cuenta desde 2015 con la Ley 20.276 “de respeto al tiempo de las víctimas”. México y Argentina han sido pioneros en Latinoamérica y Chile podría seguir dicho camino. Voluntad ciudadana no falta: somos miles de mujeres y hombres quienes entendemos que el abuso sexual infantil es un crimen único, por la edad y vulnerabilidad extrema de sus víctimas, un crimen perfecto por la indefensión, silenciamiento y realidad inescapable de niños, niñas y adolescentes -completamente dependientes del mundo adulto- y un crimen permanente, en muchos casos, por la duración y gravedad de sus secuelas (que infligen enorme sufrimiento a sus sobrevivientes).(3)

Recién, hace pocos días hemos conocido las denuncias efectuadas por la Congregación de los Hermanos Maristas, respecto de delitos cometidos hace años, quienes por la presión y valentía de algunas víctimas de abusos sexuales, se ha visto obligados a hacer las denuncias respectivas al Ministerio Publico, ya que de no mediar dicha presión aún no se conocerían ni se hubieran denunciado dichos abusos sexuales, lo que nos hace pensar en una eventual existencia de protección que pudo existir en la comisión de dichos delitos, y cuyas responsabilidades, ya sea como autores, cómplices o encubridores deberán determinar y juzgar los tribunales de justicia en materia penal.

Lamentablemente en el último tiempo, muchas personas, integrantes de la Congregación Marista, laicos y ex alumnos maristas, han mezclado fundamentos religiosos con fundamentos jurídicos, al momento de opinar y dar su mirada a los abusos cometidos por hermanos maristas, llegando al extremo de solicitar y exigir misericordia y respeto para quienes han cometido estos deleznables delitos. Es posible ser misericordioso desde un punto de vista jurídico? A mi entender no. Los hechores de estos delitos deben ser juzgados por la justicia civil, donde cualquier argumento de carácter religioso debe ser dejado de lado. Recuerdo solamente que el Estado de chile se separó de la iglesia Católica hace casi un siglo, en el año 1925, y como sociedad democrática, moderna y donde impera el Estado de Derecho, cualquier decisión que adopten los órganos jurisdiccionales no puede verse nublada por argumentos de carácter religioso. No olvidemos que una obligación principal del Estado y sus órganos es la protección del más débil, principio universal que no solo se circunscribe al derecho penal, sino también al derecho laboral y al derecho de familia. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores de edad, debe enmarcarse dentro de ésta protección.

Hoy en día, en materia de delitos sexuales, el plazo de prescripción de la acción penal, con un máximo de 10 años, comienza a computarse – cuando la víctima ha sido un menor de edad – desde que ésta cumpla los 18 años de edad. Recordemos que cualquier víctima, para iniciar una acción penal, para realizar una denuncia, requiere obligatoriamente de un relato, lo que incluso puede llevar décadas hacerlo. En el abuso sexual infantil el relato depende de que puedan completarse procesos neurobiológicos y psicosociales complejos que permitan a las víctimas comprenderse como tales, y recién entonces, en un contexto seguro, elaborar y verbalizar el trauma. Hoy el Estado, mediante el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, tienen el deber y la obligación de proteger a dichas víctimas, más allá de la existencia de la prescripción –gracia que otorga el Estado a quien comete un delito- que en general sirve a fines de certeza jurídica. Sin embargo, la prescripción es dañina para el orden y la paz social cuando niega justicia a miles de sobrevivientes y se arriesga conscientemente a miles de niños a ser victimizados por agresores sexuales cuya impunidad y patrones de reincidencia sólo auguran una tragedia ininterrumpida. (4)

En conclusión, no podemos seguir sustentando una legislación que “fuerza” a nuestros niños, niñas y adolescentes a hacer público un hecho que es traumático y doloroso, que los conmina a “sentirse víctimas” y a superar lo ocurrido en un plazo establecido, y que ofrece justicia omitiendo el derecho al tiempo y apoyando con ello, muchas veces, la impunidad y a los hechores de estos delitos contra niños y niñas. (5)

Por eso hoy, se hace extremadamente necesario que nuestro legislador establezca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, con el consecuente castigo por la justicia civil, como corresponde, a todos los responsables, ya sean autores, cómplices o encubridores.

Gabriel Solís Arredondo

Abogado

Ex alumno Instituto O’Higgins de Rancagua