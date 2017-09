Santa Cruz dejó escapar el liderato de la Segunda División

Los Unionistas, en el cierre de la novena fecha, cayeron por 1-2 frente a Malleco Unido y quedaron en el segundo lugar tras Deportes Vallenar.



Ricardo Obando

Deportes Santa Cruz se enredó y dejó escapar la primera ubicación de la tabla. El jueves por la noche, en el cierre de la novena fecha del torneo de Transición 2017 de la Segunda División, la escuadra dirigida por Ronnie Radonich, se inclinó por 1-2 frente a Malleco Unido, quedándose estancados con 15 puntos.

En el partido frente a los Leones de Nahuelbuta, los Unionistas parecía cumplían con su cometido desde los primeros segundos, ya que, antes del minuto, Marcelo Allende en gran acción personal colocó el 1-0.

Pero, con el paso del encuentro, el juego de los dueños de casa perdió consistencia y eso lo aprovechó el forastero. Al cierre de la primera etapa, en los 42’, José Torres emparejó las cifras, las cuales pudieron aumentar en el complemento.

Tras el reinicio de las acciones, apareció Edgar Melo el que aprovechó una desinteligencia de la defensa local para sentencia el partido marcando el 1-2 definitivo.

Finalmente, Santa Cruz no pudo encontrar el fútbol que lo habría llevado a al menos rescatar un punto, pero hay que tener en consideración que el equipo no contó con tres de sus mejores elementos, ya que ni Isaías Peralta, Juan Carlos Gaete y Francisco Lara no vieron acción.

De esta forma, y sumado al triunfo de Deportes Vallenar por 2-0 sobre Provincial Osorno, el equipo de la calle Claudio Cancino perdió el liderato, que ahora tiene el cuadro del Huasco con 18 puntos, tres más que los blancos.

Ahora, Radonich deberá preparar a su equipo para viajar a Talcahuano el sábado 23, cuando deba enfrentar a Naval en el estadio El Morro, duelo fijado para las 17.00 horas de aquel día.

Ficha del Partido

Deportes Santa Cruz (1): Miguel Vargas, John Salas, Fidel Córdova, Andrés Segovia, Emerson Ayala, Marcelo Allende, Luis Torres, Thomas Jones, Ignacio Pinilla (46′, Fabián Pavez), John Agüero (90’+2′, Tomás Aránguiz), Sebastián Julio (69′, Igor Ramos). DT: Ronnie Radonich.

Malleco Unido (2): Bernardo Contreras, Matías Gutiérrez (69′, Francisco Flores), Matías Muñoz, Elvis Acuña, Christian Venegas, Julio Inaí, Edgar Melo, Gustavo Zamudio (60′, Claudio Sandoval), Felipe Albornoz (81′, Raúl Robles), Cristopher Urbina, José Torres. DT: Cristián Muñoz.

Árbitro: Juan Lara.

Amonestados: Muñoz, Gutiérrez, Sandoval, Acuña (MALL).

Goles: 1-0, 1′, Allende; 1-1, 42′, Torres; 1-2, 49′, Melo.

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Público: 892 espectadores.