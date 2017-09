En Fiestas Patrias evitemos los Incendios Forestales

Considerando que durante estas fechas, una gran cantidad de personas se traslada a otras localidades, a lugares de esparcimiento, haciendo fogatas o encendiendo parrillas, actividades que por lo demás son propias de las celebraciones de fiestas patrias, la Corporación Nacional Forestal de la Región de O´Higgins hace un llamado a prevenir ciertas conductas que puedan provocar la ocurrencia de un incendio forestal.

De las causas conocidas la mayoría son de origen humano, producto de fogatas, cigarrillos mal apagados, quemas de basura, quemas agrícolas, por negligencia, descuido o de forma intencional.

“Queremos que la gente celebre las Fiestas Patrias, sin olvidar tomar algunas precauciones cuando tenga que utilizar el fuego en algunas de éstas actividades, para la tranquilidad de todos, de no provocar o no tener que lamentar ser afectado por un Incendio Forestal, en el país se producen cerca de seis mil incendios forestales por temporada, el 99 por ciento es por descuido de las personas”, señalo el director regional (i) de Conaf, Ricardo Peña Royo.

Precauciones para las actividades al aire libre

• No lances fósforos o colillas de cigarros encendidas, busca un cenicero o basurero, si no existe deposítalo en bolsas y bótalo cuando llegues a tu hogar.

• Si utilizas una cocinilla o algo similar para preparar alimentos, procura que quede protegida del viento y en un lugar donde no se voltee.

• Cuidado cuando hagas una fogata, si es muy necesaria, busca lugares que estén habilitados para ello, nunca bajo un árbol o cerca de matorrales y pastizales, ni en lugares con viento, rodéala con piedras para evitar que el fuego se propague, utiliza leña seca, evita mantener otros combustibles cerca de tu fogata, limpia el suelo en un diámetro de 5 metros a su alrededor, mantén cerca agua, arena o tierra en caso de emergencias.

Una vez terminado el uso de la fogata, remueve los restos verificando que no queden carbones o leños encendidos, siempre cúbrela con agua, arena o tierra y verifica que se encuentra completamente apagada antes de retírate del lugar.

Prohibido el uso del fuego en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses.

La Corporación también desea informar que continúa vigente la restricción del uso del fuego en la Reserva Nacional Río de los Cipreses, Teresita González, jefa (i) de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de CONAF en O’Higgins, destacó que ”La Reserva se encuentra abierta a la comunidad para diversión y esparcimiento. No obstante a esto, tenemos la condición que no se puede utilizar ninguna clase de fuego, por tanto quienes quieran visitar deben llevar meriendas frías lo que será patrullado por guardaparques”.

La jefa de ASP llamó asimismo a la comunidad a comprender la medida y a colaborar con la misión de CONAF de proteger la reserva y los recursos naturales, disposición que se está llevando a cabo para evitar la ocurrencia de incendios forestales que puedan perjudicar la biodiversidad presente en esos territorios.