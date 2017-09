Septiembre y la resurrección del folclore.

Cuando el calendario señala que agosto llega a sus postrimerías, los chilenos nos acordamos, de inmediato, de nuestra nacionalidad. Derroche de banderas, de todos portes y por todas partes. Banderas hechas de una tela deleznable y desechable, en cuyo diseño cada vez más “el azul intenso”, oscuro, del primitivo pabellón se ha ido degradando de manera alarmante. A este trote, ya no será azul, sino celeste, como en el pabellón argentino y los de otras naciones vecinas. ¡Lástima! A esa furia de poner banderas por todos lados, menos en la fachada de las casas como era de rigor cuando había regulaciones o normas al respecto, tenemos que agregar toda esa retahíla de guirnaldas, abanicos, cintas y otros embelecos con los imperativos tonos de blanco, azul y rojo, dispuesto todo con exorbitante abundancia y mal gusto. Basta una ventolera primaveral o una llovizna de esas que despiden el invierno, y toda esa alborozada y chillona decoración se marchita, se deshace y convierte en basura. Los ecologistas debieran enseñarnos a ser más sobrios con las “decoraciones” dieciocheras. Entre plástico y papel groseramente desperdiciado se suman sus buenas toneladas.

En este septiembre lleno de colores que se repiten hasta la saciedad, no hay tiempo para darse cuenta cómo brotan los sauces, cómo florecen los aromos, asoman los primeros lirios, y las tórtolas hacen sus disparatados nidos. Nos baja entonces, un furor ciego por el folclore. En los supermercados y en otras tiendas hay música ambiental chilena. Todo mezclado: Violeta Parra con los Huasos Quincheros, valses chilotes con cuecas de salón, refalosas con recitaciones del Temucano… Un poco como la pantagruélica y nada católica gastronomía que invade los ambientes de hogares y restaurantes durante estas festividades. A la caótica decoración y a la reaparición de esos viejos álbumes de música que no son comunes el resto de los trescientos y tantos días del año, a la hecatombe estomacal en la que cada cual hace lo que puede, vienen, sacados como los conejos del sombrero del mago, los “juegos criollos”. Después de doscientos años de vida independiente, los chilenos seguimos convencidos de que somos los inventores del trompo, del volantín, del palo ensebado, de la rayuela, etc. La verdad sea dicha, todo eso lo hemos incorporado a nuestra condición de chilenos, pero no lo hemos inventado. Hasta cierto vocabulario que en estas ocasiones menudea su uso, nos ha llegado de otros lares. El “curadito”, éste sí es chilenismo, que se va a su “rancho” a dormir “la mona” es también el “roto” que se comió todas las “empanadas”. Alguno dirá: ¡qué palabra más chilena que “rancho”! Pues, no hay tal. Rancho nos llega del alto alemán: hring, que significa círculo. Esto según la R.A.E. Otros la hacen derivar del italiano: rancio. (Comida ordinaria de la tropa.) El término, según la R.A.E, tiene dos acepciones: 1. Comida; 2 choza. La Enciclopedia Espasa (Ed. 1923) registra cerca de cuarenta toponímicos con este nombre (Rancho) en Argentina, México, Ecuador, Rep. Dominicana, etc.)

En cuanto a “la mona”, “roto” y “empanada”, con el mismísimo significado que actualmente les damos, las trae Cervantes en su inmortal novela. (D. Quijote) Por si Ud., duda de mí aseveración, para empanada busque el capítulo XIII de la II Parte, para roto, el capítulo XXIV de la I Parte y para mona el capítulo XXVI de la II Parte de esa obra. ¿Y qué hay del trompo? Sepa su merced que en otras latitudes se le llama peón y por extensión, peonza. Solo en Cuba, a principios del siglo XX se conocían tres tipos: uno de acero o bronce, otro, el trompo chicharro, era de hojalata (se lo hacía bailar en el aire pendiendo de un cordel) y el trompo de Veracruz, sin cabeza, totalmente cilíndrico, que se hacía bailar a latigazos. Sin embargo, es preciso ir más atrás en el tiempo. Virgilio (La Eneida, Canto VII, 378) explica graciosamente su manejo. Distinto del trompo es la perinola, que griegos y romanos vinculaban con ritos herméticos o cábalas.

Hay autores que establecen diferencias entre trompo y peonza; algo así como antes en Chile, entre trompo y tagua. Esta última era de mayor diámetro en la cabeza, con menos cuerpo o grosor que el trompo común. Todavía en el habla popular permanece el refrán: “Agárrame ese trompo en la uña”. Para significar que una tarea no es fácil. No es nuestro el “dicho”, porque lo registran viejos diccionarios españoles y con un verbo más académico: “Cógeme ese trompo…” Los chiquillos que eran avezados en este juego hablaban de “trompo cucarro”, cuando este tenía un baile errático.

Ni intentaremos hablar del volantín, juego que aún subsiste entre nosotros. Las cometas, como se sabe sobradamente, son un invento antiquísimo de los chinos. Gran competencia ha sido siempre, y ha dado para múltiples anécdotas, el palo ensebado. En España se llama cucaña y no se diferencia en nada del juego que damos por auténticamente folclórico. La cucaña aparece en varias novelas españolas, uno de los últimos autores que la menciona es Torcuato Luca de Tena en su obra “Los Renglones torcidos de Dios”. (1980)

A lo, largo del país son numerosos los clubes rayuela. Autores clásicos latinos como Ovidio, (43 a. C. -17 d. C.) Marcial, (40 al 104 d. C.) y Séneca (4 al 65 d. C.) hacen alusión a las rayuelas y tejuelas que se jugaban en illo tempore: Cálculis, disortis, teserae. Lo que en Chile llamamos rayuela parece tener su origen en un juego muy común en las afueras de Madrid. (Se jugaba con dos “rayuelas” y dos discos de hierro, únicamente, pesados y grandes.)

Si esta información le ha desanimado y le ha desilusionado, desinflando ese chauvinismo que también es parte de la fiebre dieciochera, consuélese sabiendo que las “carreras a la chilena” si son realmente tales. Trajeron caballos los españoles y una vez que los indios despojaron a estas bestias de su divinidad, fueron mejores jinetes que los mismos conquistadores. De esa habilidad prodigiosa que adquirieron nuestros aborígenes para montar y correr a caballo dan fe desde el Padre Alonso de Ovalle, a comienzos del siglo XVII hasta los distinguidos exploradores y científicos que nos visitaron en los siglos siguientes. Los mestizos o criollos no desmerecieron nunca esa fama. No hablaré del rodeo para no alabar la bizarría de nuestros jinetes ni incurrir en las maldiciones de los animalistas. Por ahí hay más de un Club de Huasos que se llama Los Centauros. Los Centauros. Bien puesto el nombre, pues estos seres mitológicos de tronco humano y cuerpo equino eran de naturaleza indómita y aventurera. Imprevisibles, burdos, con una arrogancia irreflexiva, los centauros poseían la misma excesiva osadía de nuestros jinetes cuando han bebido en demasía. Acaballado, vale decir, atropellador es el adjetivo que inventó la gente del campo para esos “centauros” folclóricos. (Si bien es cierto que para ser acaballado, muchos hay que no requieren cabalgadura.)

A la hora de brindar, no incurra en el error de afirmar que la chicha es folclórica. El término nos viene de los indios cuna, de Panamá, y nuestra chicha es de uva, producto tan viejo como el Patriarca Noé. Cuando los cantores griten ¡Aro! recuerde que es una voz quechua que significa descanso.

Hemos de introducirnos a la cocina y meter la nariz en las ollas para dar con lo más auténticamente folclórico, sabiduría popular no aprendida en escuelas ni libros. Ahí está el charquicán, que se guisa con ingredientes originarios de Chile: zapallo, (aunque la voz es quechua: sapalu) papas y charqui. (Que primero fue de guanaco y después de equino o vacuno.) Los costinos cocinan el charquicán de cochayuyo. (Prevaleció la voz quechua, pues los araucanos lo llaman collofe.) Y tan chileno como esos sabores, las papas con luche. ¡Pero ni el más pobre piensa en estos guisos llegando el Dieciocho!



Mario Noceti Zerega