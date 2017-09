Cien bomberos combatieron incendio en av Recreo

Fotos: Héctor Vargas

No es primera vez que enfrentan una situación como esta, ya hace varios años su casa había sufrido un incendio y lamentablemente este 18 de septiembre fue especialmente amargo para don Layo y su señora, porque nuevamente su hogar fue víctima de las llamas, al parecer las causas de este nuevo siniestro fue la mala manipulación de un bidón de parafina.

El incendio se desató pasadas las 14 horas del lunes, consumiendo una vivienda ubicada en la calle Recreo con Bruselas, afectando además una vulcanización y una bodega que funcionaban en la misma propiedad, resultando lesionado con graves quemaduras el dueño de casa. Una vecina relata que fueron momentos muy angustiantes los vividos, especialmente porque el hombre mayor herido no salía de la casa siendo rescatado y derivado de inmediato hasta el Hospital Regional.

Según señaló el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua José Villalobos, al momento de recibir la central de alarmas el llamado de emergencia, y al despacharse los primeros carros al lugar, el incendio ya estaba desatado. Tanto es así que incluso antes que llegara al lugar la primera máquina un bombero que primero se dirigió hasta la casa siniestrada via radial ordena la Alarma General, sonando las sirenas de los cuarteles dirigiéndose más unidades. El segundo comandante resalta que desde la llegada de la primera máquina en un lapso no mayor a los 5 minutos llegaron las otras unidades completando cerca de 100 voluntarios que combatieron las llamas. Centrándose el trabajo en un principio en evitar la propagación del fuego a las casas vecinas y posteriormente en extinguir por completo las llamas.

Consultado el oficial del bomberos por una gran llamarada, de varios metros de altura, que profusamente se propago por redes sociales como una explosión, explicó que se trató de un cilindro de gas de 15 kilos que cede en su parte superior escapando el gas causando la llama que se ve en las redes y en una de las fotos que acompaña esta crónica, la que sin embargo no produjo grandes daños ni causó heridas a algún voluntario.

Cabe consignar que en el combate de este siniestro trabajaron 6 de las siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, con cerca de 100 voluntarios y siete carros de bomberos.