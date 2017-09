EDITORIAL: A 12 días del 2 de octubre

A 12 días del desfile del 2 de octubre poco o nada sabemos –al menos públicamente- de cómo se organizará este año el tradicional desfile, solo sabemos por los dichos de la seremi de Gobierno (S) que este año, no se repartirá invitaciones para poder ingresar al estadio. ¿Estará todo el estadio abierto o solo las galerías?, ¿desde qué hora?, igualmente ¿la marquesina quedará restringida para las autoridades?, ¿vendrá alguna autoridad nacional?, son algunas de las interrogantes que las breves palabras de Natalia Sánchez dejaron y que esperamos que puedan ser respondidas en los próximos días, al mismo tiempo suponemos que en algún momento el intendente justificara ante la comunidad lo que seguimos considerando una mala decisión de su parte, como lo es el retornar el desfile al estadio, así como también esperamos que se informe de los necesarios cortes de tránsito para el desarrollo de esta actividad, los que tras el informe de Carabineros que no recomendó hacer el desfile en la calle por el “caos vial” que esto causaría, nos imaginamos que serán los menos para no generar el mismo caos vial que se supone que se evita al hacer el desfile en el estadio.

Dado el argumento entregado, suponemos que no se cortará entonces el tráfico en las calles del centro de Rancagua en un día hábil, a la hora de la salida de los colegios y que no habrá problemas este 2 de octubre para coordinar el estacionamiento de los vehículos de las autoridades.

Pero hagamos un poco de historia, lo tradicional era que los desfiles se realizarán en la Alameda . A lo largo de varias cuadras el público podía presenciar tranquilamente la ceremonia e incluso avanzar junto al colegio de su hijo o a las tropas para verlo una o más veces. En esa época también los tambores mayores de las escuelas militares se lucían varias veces lanzando sus guaripolas al aire y los principales colegios desfilaban con sus propias bandas, destacándose la rivalidad entre las del Liceo y del Instituto O’Higgins.

Cuando se remodeló el estadio con motivo del Mundial se pensó que era más cómodo trasladarse a ese lugar. Pero desde siempre la conmemoración de la Batalla de Rancagua fue un tema local y municipal.

La ciudad se embanderaba y se decretaba feriado local el día 2. Pero en tiempos del gobierno militar por razones prácticas y de jerarquías, la organización se trasladó a la Intendencia y el reparto de entradas se organizó por cuotas.

Por supuesto que las entradas se repartían a familiares de los conscriptos y oficiales que desfilaban y a socias de instituciones tales como CEMA Chile, Secretaría de la Mujer y otras. Cuando partió la democracia el reparto de entradas se separó en cuotas ya conocidas entre los que se incluyen a los parlamentarios de la zona y otras organizaciones siempre con la finalidad de llenar el estadio con partidarios del gobierno de turno.

Con las mejoras realizadas en el estadio tendientes a cumplir con las normas FIFA y de Estadio Seguro se ha disminuido considerablemente el número de personas que pueden entrar en el recinto, por lo que el problema de las entradas se ha agudizado hasta producirse en años anteriores un verdadero tráfico de entradas y pujas y compadrazgos para conseguir ver desfilar al hijo escolar o a los cadetes, al mismo tiempo que numerosas entradas no fueron utilizadas mientras varios cientos de personas no pudieron conseguir el ansiado boleto. Esperamos que este año al ser la “entrada liberada” al menos el estadio no este medio vacío.

Sin embargo una vez más queremos resaltar que se hace necesario repensar los actos de conmemoración, para acrecentar en nuestra juventud el significado profundo de lo acontecido en nuestra ciudad. Mal que mal, independientemente de la eterna discusión sobre las decisiones estratégicas tomadas por O´Higgins o Carrera, los muertos que quedaron esparcidos por la plaza y por todas las calles de lo que hoy es el damero central sumaron miles lo que en proporción a la cantidad de habitantes que en ese entonces tenía la ciudad, es mucho decir.

También casi la totalidad de las viviendas y edificios fueron dañados o destruidos por las balas y por los incendios. Es un tema para no olvidar y para proyectarlo al futuro afianzando los sentimientos de paz y hermandad. Es tiempo de reforzar la participación activa de los vecinos de Rancagua con muchas otras actividades de afianzamiento de nuestras raíces históricas y culturales que nos defiendan así del centralismo prepotente.



Luis Fernando González

Sub director