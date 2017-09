Funcionario del Cesfam de Gultro fue atacado con arma blanca por paciente

El funcionario recibió un golpe en la espalda cuando cerraba la puerta de la clínica, no dándose cuenta que dicho golpe había sido provocado con algún elemento corto punzante. Se encuentra fuera de peligro y en recuperación

Fernando Ávila Figueroa



Una compleja situación se vivió durante estas Fiestas Patrias en la localidad de Gultro, comuna de Olivar. Muchos usuarios del Cesfam de esta localidad se enteraron por las redes sociales que el municpio de Olivar indicaba vía facebook que debido a un incidente ocurrido durante la madrugada del día 19 en el Cesfam de Gultro, un funcionario del establecimiento había sido agredido gravemente por un sujeto, por lo que no habría atención de Servicio de Urgencia Rural (SUR) de 21:00 a 00: 00 y esta sería realizada temporalmente en el Cesfam de Olivar. Se indicaba que las autoridades se encuentran tomando medidas en el caso, mientras que el funcionario se mantiene en recuperación.

Es por ello que conversamos con la Directora del Departamento de Salud de la comuna de Olivar, Sandra Valenzuela, quien indicó que fue la madrugada del 19 de septiembre a eso de las 03:30 de la mañana cuando tres personas ingresan al servicio de urgencia rural que funciona durante la noche en el sector de Gultro. Allí una persona llegó por un corte en un brazo, donde se le brindó la atención primaria. Tras ello se produjo un confuso incidente que originó que un funcionario decidiera llamar a Carabineros provocándose el incidente. Cabe consignar que a la hora del incidente solo dos funcionarios se encontraban al interior del recinto

El funcionario recibió un golpe en la espalda cuando cerraba la puerta de la clínica, no dándose cuenta que dicho golpe había sido provocado con algún elemento corto punzante. Al sentir dolor, aprecia que tenía sangre, no pudiendo verificar que arma fue la utilizada.

El funcionario está fuera de peligro, debiendo colocarle tres puntos en la herida, sin compromiso de algún órgano. La persona agresora no ha sido detenida, pese a que se realizaron las denuncias respectivas. Además el municpio estudia la posibilidad de entablar alguna acción legal.

La Directora de Salud añadió que actualmente se están tomando las medidas para resguardar al personal con atención sicológica y todo lo que corresponda, suspendiéndose el servicio de urgencia en la localidad de Gultro por un tiempo que aún no está definido. Es por ello que actualmente el servicio se está entregando en Olivar y desde ahí derivar hacia los sectores como Gultro y Oliva Bajo, sólo para el servicio de urgencia que es el que trabaja de noche.

Según Sandra Valenzuela es la primera oportunidad que ocurre una situación tan grave como esta, pese a que si ha habido agresiones verbales que no llegaron a los golpes o agresiones. Se evalúa que acciones de seguridad se tomarán, ya que el recinto por ejemplo no cuenta con guardias y otras medidas que puedan garantizar la seguridad de los funcionarios.