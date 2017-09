El rol de los jóvenes en el Chile de hoy

Uno de los principales desafíos con los que me he encontrado como directora regional en O’Higgins es el trabajo con los jóvenes, hijos de la tecnología, el individualismo y el exitismo propios de nuestros tiempos. La vida, pienso, se mide en “Me Gusta”, los carretes se transforman en “selfies” y pareciera que están destinados a pensar únicamente en su futuro. No me mal interpreten, este tiempo sumamente tecnológico tiene mucho de positivo, pero también está dificultando la plenitud y la felicidad de ser jóvenes para muchos.

Pareciera que nadie les recordara a ellos lo que en su momento San Alberto Hurtado les dijo a los jóvenes: “un poco más de oro, de influencia, de comodidades no van a traer más felicidad ni alegría, no van a ennoblecer más al hombre, sino a envilecerlo, hacerlo más orgulloso, más egoísta y codicioso.” Ese es el riesgo de cómo hoy estamos criando a los jóvenes de nuestro país.

Queremos decirles a todos los jóvenes que su rol no es necesariamente un alto puntaje en la PSU, preocuparse de cumplir con las tareas de la escuela, decirles que competir con el compañero y ser el mejor no es la única forma de aportar al país. Nuestra sociedad ha tenido éxito en decirles que su futuro es lo único que importa en verdad.

En TECHO-Chile sabemos que el rol de los jóvenes de hoy es transformar las injusticias, trabajar con empatía, con alegría y convicción por aquellas cosas que les muevan el corazón. El rol de los jóvenes es descentrarse de sí mismos, descubrir el mundo, abrirse a la experiencia de vivir plenamente, siendo capaz de sentir (más allá del “Me Gusta” o de los emojis ). El rol de los jóvenes es soñar y trabajar por un país más justo y sin pobreza, en donde queramos convivir y vivir juntos, a pesar de las diferencias. El rol de los jóvenes es mirar con valor a quienes tienen a su lado, y articularse con otros para alcanzar sus deseos y los deseos de los demás.

Hoy estoy convencida de que día a día hay jóvenes que creen esto y lo ponen en práctica con mucho esfuerzo. Ellos tienen la capacidad de innovar, de generar soluciones para los problemas del presente, de aprender por qué quieren ponerlo al servicio de otros y por eso quieren ser los mejores, no porque quieran el éxito y las comodidades. A los jóvenes de nuestra región los invitamos a creer que son capaces de entregar mucho al mundo de hoy. Los invitamos a reconocer sus talentos y ponerlos en acción para los demás. El rol de los jóvenes es construir el Chile de hoy y de mañana, es atreverse a pensar y a soñar. Que nadie les diga lo contrario.

Sofía Cillero Fuenzalida

Directora Regional TECHO-Chile O’Higgins