Tinguiririca San Fernando sigue preparando su estreno para la Liga Nacional de Básquetbol

Los colchagüinos, jugaron ya frente a Municipal Puente Alto, y tienen en carpeta dos duelos más de preparación para así llegar de la mejor forma posible a su debut cestero del próximo 30 de septiembre.



Ricardo Obando

Aprovechando los días de festividades, Tinguiririca San Fernando comenzó de lleno su preparación para afrontar la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol 2017-2018.

Viendo acción frente a Municipal Puente Alto, el quinteto que dirige el venezolano Iván García, pudo tener por primera vez a sus dos primeros refuerzos extranjeros, quienes aportaron con su juego en el partido.

Tanto Michael Flores como Darwin Ramírez, poco a poco irán encontrando su forma física y también la coordinación con el resto del plante, el cual está conformado eminentemente por jugadores nacionales, donde destacan los ya experimentados Felipe González, Giann Caraboni y Rodrigo Madera. Este último, durante el fin de semana de Fiestas Patrias, participó de la gira por Brasil que efectuó la Selección Nacional.

Contra el quinteto que dirige Pablo Ares, los Energéticos consiguieron su primera victoria en cuatro duelos disputados. Sobre aquel encuentro, el coach García destacó que “poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ir creciendo, se van a ir trabajando otros aspectos que, a lo mejor, en la cancha se vieron como fallas, pero que realmente no se han trabajado”.

Y claro, con escasos entrenamientos en el cuerpo, el plantel está recién haciendo sus primeras armas, teniendo en consideración que sus primeros partidos por la liga los jugará el sábado 30 y el domingo 1 de octubre frente a Universidad Católica y Colegio Los Leones respectivamente (ambos en condición de visitante).

Justamente, el aporte de los foráneos fue importante, pero hubo una condicionante frente al conjunto que dirige Pablo Ares: el viaje. “Quizás terminaron un poco condicionados, día y medio viajando y les mermó un poco”. En todo caso, expuso estar “muy contento porque sé lo que juegan, nos van a ayudar mucho y feliz porque se están cumpliendo las expectativas sobre todo en la parte de la planificación”.

Junto con ello, García apuntó que lo que espera conseguir en un tiempo cercano es que su plantel “sepa para donde va, a qué deben jugar, ya que hoy el baloncesto se juega con muchos conceptos, como la ocupación de espacios y hacia eso es donde va mi norte”.

Es más, en esta semana y algo de entrenamientos, sumando los partidos disputados en Concepción, hay un jugador en especial que le ha llamado la atención a Iván García, el local Cristian Cofré. Según dijo, “si hay algún jugador que ha asimilado el tiempo que he estado aquí es él, ha entendido la idea de cómo jugar, de cómo ubicarse en la cancha y otras cosas también. Me sorprendió más cuando es un jugador sub-23”.

Otro concepto que destacó García tras la victoria sobre Puente Alto por un marcador de 101-94 (con parciales de 19-16, 17-20, 19-21, 27-25, 6-6, 13-6), fue que, tras los 82 iguales y que llevó al partido a dos ever time, su conjunto “me demostró mucho orgullo en defensa, sobre todo en los dos tiempos extras”.

Al final, el DT de Tinguiririca San Fernando valoró también que pronto podrá contar con el retorneo de Osven Ledezma, que se recupera de una lesión. Su caso, dijo, lo llevará a ocupar la posición 4, “dejando a (Darwin) Ramírez para ser 3, su posición natural, y cuando el equipo ojalá tenga una rotación más amplia en la pintura”.

LOS QUE RESTAN

En San Fernando, para que el plantel quede completo, solo estarían restando dos nombres por sumar. Uno de ellos es ficha extranjera, la cual seguramente sería ocupada por el brasileño de 2.08 metros, Lucas Tischer. Respecto a su carta, desde TSF comentaron que podría no llegar, y ya están buscando un nuevo nombre. En tanto, la otra, debe ser un nacional, y ese cupo se lo tendrían reservado a uno de los históricos del club, Patrick Sáez, quién está aún en conversaciones con la dirigencia que encabeza Marcelo Pérez para volver nuevamente a vestir la camiseta blanca del quinteto sanfernandino.

Cabe consignar que, para los días que restan para debutar en la Liga, en TSF tienen -al menos- dos partidos amistosos más, uno frente a Puente Alto en Santiago, y también frente a Español en Talca. En todo caso, no descartan algún duelo más que les permita llegar bien a su debut en la próxima competencia, fijada para el sábado 30 de septiembre en Santiago.