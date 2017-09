Desbaratan banda delictual que se dedicaba al robo y venta de especies y joyas

Se incautaron tres vehículos, una motocicleta, munición de diferentes calibres y tipos, armas de fuego, electrodomésticos, herramientas de construcción, y elementos tecnológicos avaluados en cerca de 7 millones de pesos.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Un masivo allanamiento en nueve domicilios ubicados en diferentes puntos de Rancagua y Codegua realizó Carabineros ayer jueves. Según lo informado por el Coronel de Carabineros, Juan Baeza Gaete, en coordinación con el Ministerio Público se realizó una entrada y registro, incautación y detención producto de ilícitos que venían investigando desde el mes de julio de este año.

Se logró la detención de nueve personas adultas, seis hombres y tres mujeres, vinculadas a diferentes ilícitos, así como se incautaron tres vehículos, una motocicleta, munición de diferentes calibres y tipos, armas de fuego, electrodomésticos, herramientas de construcción, y elementos tecnológicos avaluados en cerca de 7 millones de pesos.

Se indicó que esta banda se dedicaba principalmente a robos en lugar habitados, robos en lugar no habitados, y robos con intimidación con armas de fuego, especies que ocultaban en distintos domicilios para luego comercializarlas. Además se incautaron joyas, droga y dinero en efectivo. Se investiga si las joyas eran vendidas a locales establecidos, realizándose un allanamiento en un local céntrico de Rancagua para esclarecer el destino de su mercadería.

Por su parte, la Fiscal Fabiola Echeverría, sostuvo que los ilícitos en viviendas donde no están sus moradores son preocupantes en O’Higgins, por lo que se abrió una investigación donde este tipo de ilícitos necesitaban una respuesta. Se logró detener a los responsables de al menos doce delitos de robo a lugar destinado a la habitación, robo con violencia, y robo en lugar no habitado.

Se trata de una banda conformada al menos por siete personas, más quienes ocultaban especies, las que eran acopiadas en diferentes domicilios. La Fiscal añadió que se hará un llamado a las víctimas para que se puedan acercar a reconocer sus especies robadas.