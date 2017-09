La política en medio de un proceso electoral

Falta menos de poco más de un mes para las elecciones . Sin duda que esta elección será una de las más políticas de los últimos años, porque paradójicamente la clase política y los partidos están fuertemente cuestionados.

A la evidente crisis de confianza y los fuertes cuestionamientos al financiamiento de la política, se le suman los mismo temas que han cruzado las últimas elecciones en nuestro país, calidad de la educación, AFP’S, salud, abusos de la banca, cambios o una nueva Constitución entre otros. Son cuestionamientos políticos que exigen una respuesta política acorde con la visión de país y de mundo que se tiene, son temas que hay que abordar desde una mirada amplia, que abarque varios aspectos y no sólo la vialidad económica de una medida.

Pero también que se haga política en el sentido amplio de la palabra, en su origen, como preocupación de los asuntos de la polis, es decir la de buenos políticos y decisiones orientadas al bien común más que a la obtención del poder por el poder. Y donde, dadas la libertad y tolerancia que deben reinar en una democracia, se valore una capacidad de diálogo que permita llegar a amplios consensos con tal de generar los cambios que ciertamente el país demanda. Pero no diálogos eternos que dilaten una resolución sino conversaciones y definiciones necesarias, diligentes y eficientes. Una ardua tarea a la que todos podemos colaborar.

Es de esperar que la clase política pueda responder a estas complejas discusiones que se avecinan. Cuando el gran temor, a más de un año de las elecciones presidenciales, es que como muestra de la gran desconfianza que hoy se levanta en contra de los políticos sean muy pocos quienes concurran a votar en estas elecciones municipales. En este sentido soluciones a corto plazo no existen, salvo insistir en el valor del voto y una vez más expresar la urgencia de la reposición ahora de las clases de Educación Cívica en los colegios.

Luis Fernando González

Sub Director