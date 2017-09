Profesionales del SML regional se mantienen en paro indefinido

El pasado 12 de septiembre comenzó esta movilización la cual, en los próximos días, podría llevar a los involucrados a no realización de autopsias.



Desde el pasado 12 de septiembre, los funcionarios profesionales y peritos del Servicio Médico Legal se encuentran en paro indefinido, manifestándose por desigualdades que, denuncian, se producirían respecto a sus remuneraciones respecto a los médicos que prestan labores al Servicio de Salud.

En este caso, los manifestantes que forman parte del SML, institución dependiente del Ministerio de Justicia, indicaron que su protesta es progresiva y escalonada, no descartando que, a partir de la próxima semana, paralicen todos los estamentos del Médico Legal, lo que implicaría la no realización de autopsias.

En ese sentido, en las dependencias de Rancagua, el dirigente Juan Pablo Valenzuela comentó a El Rancagüino que las medidas adoptadas hasta ahora, “responden a la existencia de compromisos incumplidos por parte del Servicio y también del Ministerio de Justicia, en específico a la carencia de incentivos salariales respecto a la función pericial, lo cual ha generado una merma importante de profesionales en funciones críticas, en salud mental”.

A su vez, el profesional destacó que eso ha afectado a usuarios que se atienden en el área de salud mental y psiquiatría infantil y adultos. “Esto ha provocado una vulnerabilidad del sistema y, como consiguiente, un deterioro de la administración de justicia y un retraso en la atención a nuestros usuarios”, recordó.

LA MOVILIZACIÓN

De acuerdo a un comunicado, la Asociación de Funcionarios Profesionales del SML, explicaron que en esta tercera movilización en lo que va de 2017, esperan “el reconocimiento de la función pericial y una mejora en las condiciones laborales”.

Además, explicaron que, la lenta tramitación de un proyecto de Ley para el servicio, en trámite desde 2015, “nos llevó a tomar la difícil decisión de movilizarnos”.

Finalmente, los integrantes de esta asociación recordaron que “los profesionales del SML hemos sido históricamente postergados y no considerados desde la implementación de la Reforma Procesal Penal el año 1999. Lo que ahora demandamos es finiquitar los acuerdos y tramitar el Proyecto de Ley, la cual en algunos aspectos beneficia de forma transversal a todos los trabajadores del SML, y en otros se encarga de disminuir la enorme brecha salarial y deuda histórica que existe con los profesionales en relación a sus pares del sector público”.

En la actualidad, en el SML están laborando con turnos éticos los que en promedio realizan el 30 por ciento de los casos recibidos diariamente.

Finalmente, los funcionarios aseguraron que “insistimos que durante las dos movilizaciones anteriores de este año (mayo y junio), sólo hemos conseguido promesas y buenas intenciones, pero esta vez no será el caso, ya que de no existir una respuesta concreta a nuestras demandas estamos evaluando no realizar turnos éticos a partir de este lunes 25 de septiembre”.