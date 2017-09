O’Higgins va por su primera victoria del campeonato recibiendo a Palestino

El conjunto de Gabriel Milito se tiene fe. Tras haber igualado frente a la U, tienen claro que, de mantener aquel rendimiento, tendrán grandes opciones de quedarse con los tres puntos.



Ricardo Obando

El juego que comenzará con el pitazo de Eduardo Gamboa a partir de las 12.00 horas de este domingo, le podría permitir a O’Higgins sumar su primera victoria en el certamen luego de un pésimo arranque, pero que poco a poco lo ha tenido mostrando una mejor cara, esa que inclusive lo tuvo a minutos de derrotar a Universidad de Chile en el estadio Nacional.

Frente a Palestino, el rival de esta tarde, el elenco que dirige Gabriel Milito se tiene fe de que pueden hacer un buen partido, repitiendo los momentos altos que tuvo en Ñuñoa, donde dominó sin contrapeso al actual campeón del fútbol chileno.

Y de eso se quieren recordar una vez que arranque el partido. El juego de buen corte técnico, y encontrando el momento justo para atacar es lo que prefiere el argentino, y eso le ha tratado de inculcar a sus jugadores desde que reemplazó a Cristián Arán en el banco.

Mostrando buenos pasajes frente a Everton, contra Wanderers por Copa Chile y frente a la U, los celestes esperan que hoy sí se encuentren con una esquiva victoria, esa que no encuentran por la competencia oficial de Primera División desde el 30 de abril pasado.

Para hoy, el DT trasandino dispondría un once estelar con lo mejor que tiene. En ese sentido, la formación se parecerá mucho a lo visto hace 15 días en Santiago, pero con solo una variante en el medio campo. De esta manera, y de no mediar sorpresas de última hora, O’Higgins formará con Miguel Pinto en el arco; Franz Schultz, Fabricio Fontanini, Bastián San Juan y Raúl Osorio en defensa; Albert Acevedo (Tomás Alarcón), Alejandro Márquez y Matías Sepúlveda en el medio terreno; dejando en ofensiva al tridente compuesto por Fabián Hormazabal, Joel Acosta y Gustavo Gotti.

Recordemos que, solo Juan Fuentes no está en condiciones de actuar ya que está suspendido producto de la tarjeta roja que recibió en el último partido.

Respecto al encuentro, en la previa, el estratega ex Independiente de Avellaneda sentenció que “nos vinieron bien estas dos semanas para poder trabajar distintos aspectos y siento que vamos a llegar muy bien al partido. Como siempre y como cada partido tendrá su grado de dificultad, pero siento que el equipo está preparado para hacerlo bien”.

En tanto, respecto al momento del equipo, el DT comentó que “es muy importante este partido para nosotros porque el equipo hace un gran esfuerzo para conseguir ganar y todavía no lo podemos hacer y creo que el grupo merece una victoria por cómo entrena por cómo están comprometidos”.

Sobre la historia, la última vez que Palestino visitó el Estadio El Teniente, fue el 31 de octubre de 2016, donde los tres puntos se quedaron en casa por 3-2.

Además, desde el plantel, esperan conseguir un rendimiento que se acerque a lo óptimo, para así poder ganar. Según indicó el volante Alejandro Márquez, “tenemos que aguantar los 90 minutos como los empezamos (frente a la U), creo que eso nos está pasando la cuenta. De repente vamos ganando y al minuto 80 nos echamos para atrás y se nos vienen encima. Tenemos que mejorar esas partes del partido y en general todos los días se tiene que mejorar un poco más”.

Finalmente, el delantero Fabián Hormazabal, recordó que “esperamos que este partido sea un quiebre en el rendimiento y en la confianza del equipo. El profe nos ha inculcado que éste es el camino”, refiriéndose también a lo mostrado en la capital.

Es por eso que, expuso, el triunfo será importante para salir del fondo de la tabla y así ganar confianza para afrontar lo que resta del torneo.