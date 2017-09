SAG realizará simulacro de campaña de Mosca de la Fruta en la localidad de El Guindal de Machalí

Con el objetivo de mantener preparado y entrenado a su contingente ante un eventual ingreso de la plaga Mosca de la Fruta -Ceratitis capitata- a la región, el Servicio Agrícola y Ganadero realizará entre los días 25 a 29 de septiembre un simulacro de una campaña de erradicación de este flagelo, en la localidad de El Guindal, comuna de Machalí.

La plaga; que de ser hallada causaría un daño importante a las exportaciones frutícolas; ya que si llegase a detectarse genera automáticamente un área de cuarentena de 7,2 kilómetros afectando aproximadamente más de cinco mil hectáreas de distintas especies frutales de exportación. Hoy no se encuentra presente en la región desde su única detección en el año 2005, de ahí la preocupación del servicio por realizar constantemente medidas de prevención.

Como si fuera una campaña activa

Durante toda esa semana, 50 funcionarios del SAG debidamente identificados y uniformados, estarán trabajando en los patios y frutales de algunas casas de la localidad de El Guindal, oportunidad donde no se aplicará ningún plaguicida que pueda afectar a personas o animales ya que, por ser sólo un simulacro, sólo se utilizará agua.

Asimismo, no se sacará fruta de los árboles, sino sólo fruta del suelo que esté deteriorada y con previa autorización de sus dueños. Esta actividad como beneficio para los moradores, permitirá hacer limpieza de sus patios por parte de los funcionarios del SAG.

“Llamamos a la comunidad a no alarmarse ante el despliegue de vehículos y funcionarios del SAG en el sector El Guindal, ya que ello obedece a este simulacro de mosca. Todas las autoridades regionales están debidamente informadas y existen teléfonos para realizar cualquier consulta”, indicó Claudio Moore, encargado de Protección Agrícola y Forestal del SAG.

Sobre los motivos por los que se realizará esta actividad en la región, Moore indicó que “precisamente hoy día estamos enfrentando una campaña de erradicación de esta plaga, procedente de Argentina, en la comuna de San Bernardo de la Región Metropolitana, limítrofe con nuestra Región de O’Higgins, por ello solicitamos el apoyo a toda la comunidad machalina en este simulacro, cuyo objetivo es resguardar nuestro proceso de exportación de frutas, tan necesario para la economía regional”.

Exportaciones frutícolas claves en la economía regional

La exportación de frutas es una de las actividades económicas más importantes de la región, tanto por la generación de ingresos al país, como por las fuentes de trabajo que ocupa.

En este contexto, la función principal del SAG, es proteger el patrimonio fito y zoosanitario, mitigando la posibilidad de ingreso de plagas desde el extranjero, principalmente desde Argentina tanto por su condición fitosanitaria, como por su intenso flujo turístico y comercial a través de la amplia frontera que compartimos.