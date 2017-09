EDITORIAL: ¿ De quién es el monumento de la plaza?

Hace casi treinta años publicamos en estas mismas páginas la inquietud producida por la constatación de la no existencia de ninguna placa o reseña que indique que el monumento erigido en el centro de la Plaza de los Héroes de Rancagua representa al Libertador Bernardo O´Higgins en el momento en que abandonaba la plaza por la calle Estado para salvar a los que quedaban de los defensores de Rancagua .

Cuenta la tradición que al saltar por sobre la trinchera de sector norte, junto al Templo de la Merced en dirección a lo que es hoy la calle Cuevas , también saltó por sobre un soldado realista que trató de detenerlo.

Esto es lo que representa el hermoso monumento que fue fundido en Francia y del cual hay una copia idéntica en la Alameda de Santiago en el llamado Altar de la Patria.

La verdad es que en ninguna parte dice “Bernardo O´Higgins”.

Cuando escribimos estas mismas líneas las autoridades de la época dispusieron la colocación de una placa explicativa junto al monumento.

Al parecer luego de la remodelación de la Plaza esta placa desapareció y nuevamente el monumento quedó sin explicación alguna.

Es bueno entonces ahora que nos aproximamos a la conmemoración de la Batalla reflexionar sobre el tema y definir nuevamente a quién corresponde solucionar el problema.

Legalmente no es llegar e intervenir en un monumento . Hay toda una regulación que hace difícil pero no imposible el lograr que en el mismo monumento se agregue una nueva placa .

En la batalla muchos rancagüinos perdieron sus vidas y casi la totalidad de sus viviendas fueron incendiadas o saqueadas lo que convierte a nuestra plaza en un lugar único por su forma de calles en cruz y porque su tierra fue impregnada con sangre de nuestros antepasados lo que para muchas culturas en el mundo es más que suficiente para considerarla un santuario histórico.

Alejandro González Pino

Director