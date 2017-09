Un fallecido dejó voraz incendio en Graneros

Tal como hace unas semanas atrás, el horror del fuego se repite en Graneros. En esta oportunidad, una vivienda en el pasaje 1 de la población Sagrada Familia, ardió en llamas, durante la madrugada del sábado recién pasado. Producto del intenso calor y los problemas que genera la oscuridad de la noche, falleció un joven de 30 años de edad, identificado como Rodrigo Campos.

“De inmediato nos apersonamos en el lugar para entregar todo el apoyo municipal que requiere una situación tan apremiante como esta. Estuvieron nuestros equipos del área social para identificar las falencias y necesidades de la familia afectada. Yo tuve la oportunidad de organizar la ayuda en terreno, lo que significó la eficacia del trabajo”, señaló el alcalde Claudio Segovia.

“EL ESTADO NO PUEDE ACTUAR ASÍ CON EL DOLOR DE LAS PERSONAS”

Luego del frenesí que provocó la situación, en horas de la tarde de ayer, los familiares del fallecido, se encontraron con una ingrata sorpresa: el Servicio Médico Legal, se encuentra movilizado, por lo que el cuerpo de la víctima, sólo podrá ser entregado hoy domingo.

“El Estado no puede actuar así con el dolor de personas que sufren la pérdida de un ser querido. No es posible, que por peticiones, aunque sean justas de sus funcionarios, no se cumpla con los procedimientos mínimos en situaciones tan dramáticas como estas”, dijo el edil de la “Nueva Ciudad”.

Ana rubio, madre del joven que pereció en el incendio, fue trasladada al Hospital de Rancagua, con diversas heridas, producto de quemaduras en el rostro y compromiso de las vías aéreas.