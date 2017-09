Una goleada y dos no presentaciones marcaron una nueva jornada en el Vecinal

El pasado fin de semana, en el estadio Patricio Mekis de la ciudad, se disputaron los encuentros correspondientes a la versión 21 del tradicional torneo local.

Ricardo Obando

Una goleada y dos no presentaciones, marcaron una nueva jornada en el 21º Campeonato Vecinal de Fútbol de Rancagua.

En la cancha del estadio municipal Patricio Mekis, todo comenzó el sábado, con el juego por segunda serie entre Alianza y Comercial Los Vera. Ahí, la victoria fue para los primeros por 2-0, con tantos de Cristian Valenzuela y Jonathan Espina.

Y, aquel juego, terminó siendo el único de este día porque, Huracán San Luis, no se presentó. Con ello, Miraflores accedió de inmediato a la siguiente ronda en primera categoría.

En tanto, el domingo, nuevamente un elenco no llegó a la cita. Cultural Los Andes no se presentó y así, Unión del Barrio, su rival en esta pasada, avanzó en segunda serie.

Pero, en el duelo estelar por la primera serie, se produjo una de las grandes goleadas en el torneo. Los Desordenados superó por 10-1 a Cultural Torres del Paine, con tantos de Nelson Concha (3), Manuel Cáceres (2), Frank Fuentes (3), Oscar Vargas y Patricio Cáceres. El descuento fue obra de Matías Cáceres.

HAY FECHA, PERO LA LLUVIA…

Para el próximo sábado, ya está programada la jornada deportiva. De acuerdo a la nómina, se jugarían tres encuentros a partir de las 16.00 horas, pero, el pronóstico de meteorología anuncia lluvia.

En todo caso, los partidos que se debieran jugar son los siguientes: Claudio Arrau vs Villa San Rafael (segunda serie), La Cruz Rancagua vs Santa Filomena (segunda serie) y Flecha vs Juventud Los Tigres (primera serie).

Mientras que, para el domingo, se debieran disputar dos encuentros. A las 16.30 horas, Enrique Sorrel se medirá contra Unió Libertador (segunda serie) y a las 17.30 horas, Unión Santa Lucía jugará contra 5 de Octubre (primera serie).