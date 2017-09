Cerro Quillayquén de Coltauco fue epicentro de celebración a la Virgen de la Merced

Hace ocho años que el alcalde Rubén Jorquera Vidal gestiona esta actividad. De acuerdo con el municipio, las personas asisten en masa a la convocatoria.

Desde 2010 que el alcalde Rubén Jorquera Vidal junto a un grupo de huasos y laceros de Coltauco, organizan un viaje a la cima del Cerro Quillayquén. Allí ofician una misa en honor a la Virgen de la Merced y aprovechan la oportunidad para agradecer a Dios por todos los avances y proyectos logrados en el año. La travesía se ha transformado en una tradición para la comunidad. De acuerdo con el municipio, las personas asisten en masa a la convocatoria.

Debido a problemas médicos, en esta ocasión el edil no pudo concurrir. Sin embargo, elogió el éxito de esta aventura. “Desde 2010 que no había fallado nunca, por lo cual tengo sentimientos encontrados. No obstante me encuentro feliz de que finalmente resultara todo espectacular, ya que antes trabajé en pro de que una comitiva municipal, amigos y don Cristopher Vidal Medina, representante del Concejo Municipal, participaran y pudieran coordinar toda esta travesía. Esperamos seguir sumando apoyo y adeptos”, comentó el alcalde Rubén Jorquera.

El periplo comenzó temprano e incluyó un recorrido a caballo por los cerros de la localidad de Rinconada de Parral. “Hemos tenido un viaje tranquilo, sin inconvenientes. Hemos hecho una de las paradas obligadas para poder desayunar y así darle un poco de descanso a los caballos, compartiendo con la comitiva como realmente los hacen los huasos y laceros en el cerro”, manifestó Cristopher Vidal Medina, concejal local y autoridad representante de la comuna.

En menos de una hora los asistentes llegaron a la cima del Cerro Quillayquén, donde también arribaron poco a poco diferentes fieles. Algunos de ellos se fueron días antes para no perderse esta celebración. La misa contó con gran concurrencia, disfrutando los participantes de un paisaje envidiable. La tarea estaba realizada, así que, con el corazón hinchado de orgullo y el estómago satisfecho, prepararon la bajada.

“Contento con esta actividad que se hace acá, por iniciativa del alcalde, los huasos y los laceros de Coltauco. Estoy feliz por la gran cantidad de gente que vino también a compartir con nosotros, en esta misa en honor a la patrona de La Merced. Estoy agradecido de todos los que participaron”, comentó Leonel Cerda, presidente del Club de Huasos Los Campesinos de Rinconada de Parral.

Juan Piña Orellana, presidente de Los Laceros de Rinconada de Idahue, agregó que concurre a esta convocatoria desde 2010. “La misa resultó hermosa y cada año se ve más gente. Es una tradición bonita que no debería perderse en Coltauco”.

Iván Ibarra Rojas, presidente de Los Laceros de Rinconada de Parral, comentó que ésta fue la primera vez que participó personalmente en la actividad. “Fue una bonita misa y esperamos que el próximo año se sigan sumando más adeptos”, mencionó.

Por su parte, el concejal Cristopher Vidal valoró la convocatoria. “Estamos felices por toda la gente que asistió. Hemos regresado sanos y a salvo. Ahora debemos agradecer al alcalde, por crear este viaje y alianza con nuestros laceros y huasos. Estamos muy contentos, porque finalmente resultó ser una travesía exitosa”, señaló.