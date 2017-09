Coordinadora “No + AFP” invita a la ciudadanía a participar de plebiscito no vinculante

En distintos puntos de la región y la comuna de Rancagua, se han dispuesto puntos de votación esperando reunir una masa crítica suficiente para obligar al gobierno a prestar atención a las propuestas del colectivo.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara

A partir de ayer viernes y hasta este domingo, se desarrollará en distintos puntos de la región la votación consecuente con el plebiscito no vinculante que la coordinadora lleva a lo largo de todo Chile.

En este contexto, la encargada del plebiscito de la región de O’Higgins de la coordinadora No + AFP, Viviana Abud, señaló a El Rancagüino que “nosotros buscamos que sean los trabajadores y trabajadoras del país quienes nos digan que quieren por medio de este plebiscito. Si quieren el actual sistema de pensiones o el sistema de reparto solidario y tripartito que es la propuesta de nuestra coordinadora”.

En la región, señaló Abud, son 12 las comunas activadas con puntos de votación, los que se ubican principalmente en los lugares de mayor afluencia de público como ferias, supermercados, plazas y principales avenidas. Ayer viernes, el trabajo de concentró en la votación en los puestos de trabajo, incluso se pudo observar la cooperación de dirigentes de la ANEF, CONFUSAM, FENPRUSS o el Colegio de Profesores.

Respecto a la característica no vinculante del plebiscito, recordando que esta instancia es una atribución especial del Presidente de la República, Viviana Abud, expresó que “con los resultados pretendemos que el gobierno nos escuche. Queremos demostrar en papel que tenemos el respaldo de la gente y los trabajadores, el año pasado entregamos una propuesta y como pudimos ver a mediados de año se presentó un proyecto muy distante”.

“Por medio de este plebiscito aunque ellos digan que no tiene validez porque no es vinculante, estamos generando un hecho histórico porque somos los trabajadores y trabajadoras quienes convocamos este plebiscito independiente que la constitución del país no lo permita, y con eso poder golpear la mesa y decir “esto es lo que queremos””. Puntualizó Abud.

Respecto al cómputo oficial con los resultados a nivel nacional, la coordinadora señaló que se espera que durante la jornada del miércoles se pongan a disposición de los medios la respuesta de la gente y las cifras de participación tanto en la región como en Chile.